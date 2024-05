"Les arbres – Incursione intergenerazionale danzata"

Ultimo appuntamento di NUOVI PAESAGGI INATTESI vivere poeticamente il Quartiere 3A, il progetto di Tam Teatromusica per La città delle Idee 2023.24. Sabato 25 maggio 2024, con una performance di danza aperta a tutto il pubblico gratuitamente presso il Parco delle Farfalle di Via Bajardi a Padova, si conclude il denso programma di spettacoli e laboratori realizzato da Tam Teatromusica con il contributo del Comune di Padova e della Consulta 3A.

Il progetto, nato dal desiderio di immaginare e generare nuove occasioni per “fare comunità”, era composto da un articolato programma di azioni teatrali, spettacoli e laboratori, svoltosi non solo negli spazi teatrali del quartiere ma anche nelle scuole, nelle sale, nei circoli e, infine, nei giardini e nei parchi della città, sempre con uno sguardo capace di riconoscere e valorizzare la bellezza dei luoghi e dei rapporti umani.

Sabato 25 alle 17,30, la performance finale LES ARBRES propone un’incursione danzata intergenerazionale sulla bellezza della danza e del Parco delle Farfalle. Quali danze porta in sè un albero? Quanto movimento linfatico, sotterraneo e invisibile ad occhio umano riesce a trasmettere? Alcune ispirazioni per la ricerca sono stati i testi “Saremo alberi” di Mauro Evangelista e “Alberi sapienti, antiche foreste” di Daniele Zovi. Più di ogni altra cosa però, l’affetto, l’empatia e il profondo rispetto per questi esseri viventi, piccoli o giganti, solitari o in compagnia, spogli o rigogliosi. Un’incursione danzata che intende farsi tramite per una comprensione sentita e partecipata della natura. Un invito ad una comunicazione meno rumorosa, più sottile, più necessaria. Proprio quella di cui gli alberi stessi sono portatori e maestri.

In scena sulle coreografie di Simona Argentieri, gli allievi ballerini del corso di danza contemporanea della scuola CSD21: Carmela Bertone, Tiziana De Ruggieri, Massimiliano Pasqualetti, Debora Morando, Silvia Piccin, Annalisa Rossato, Tamara Voltan. La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata a tamcittadelleidee.atelier@gmail.com e 333 9206912.