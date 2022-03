Les Indes Galantes, concerto alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 2 aprile alle 21 nella Chiesa di Santa Caterina a Padova debutta Les Indes Galantes: una nuova produzione di Fucina Machiavelli, in cui il capolavoro barocco di Jean-Philippe Rameau viene reinterpretato dall’ensemble Fucina Harmonica e dall’affermata coreografa e danzatrice contemporanea Camilla Monga.

Les Indes Galantes è un’opéra-ballet realizzata nel 1735 mentre Rameau è compositore di ruolo alla corte di Luigi XV, in cui si narrano vicende amorose ambientate nelle ‘Indie’ (tutti i paesi a Est e Ovest dell’Europa).

Il tema centrale è quindi l’esotico, visto dal punto di vista di un impero coloniale europeo, un tema oggi delicato. Questa versione di Fucina Harmonica è però un invito a recuperare ciò che di bello quest’opera trasmetteva: il fascino e la meraviglia dello scoprire mondi diversi ma altrettanto capaci di bellezza.

Per rendere giustizia a quest’opera, l’ensemble veronese ha lavorato con esperti di musica francese per approfondirne la storia, così da poter portare in scena con consapevolezza una versione della suite per orchestra da camera con strumentazione contemporanea e qualche licenza esotica.

La parte di danza è stata affidata alla danzatrice e coreografa Camilla Monga, che ha scelto di rivisitare questo balletto barocco arricchendolo con alcuni principi di composizione propri della danza contemporanea. La coreografia sviluppa azioni apparentemente isolate, ma in realtà strettamente connesse creando tableaux vivants, reazioni a catena e forme ibride tra partitura e movimento, azione e danza, in relazione allo sguardo e il sentire dello spettatore.

La rassegna Musica in tre dimensioni di Padova è realizzata in collaborazione con il Centro Universitario Padovano.

Les Indes Galantes

Musiche di J.F. Rameau

Coreografie di Camilla Monga

Con:

Camilla Monga danzatrice

Flora Orciari danzatrice

Fucina Harmonica

Stefano Soardo violino

Gaia Varo violino

Michelle Cortes violino

Alice dalla Pozza viola

Louise Antonello viola

Leonardo Saggin fagotto

Nicola Rossin contrabbasso

Antonio de Luigi liuto e tiorba

Francesco Bettin violoncello

Matteo Berlaffa flauto

Nicola Ciccarelli percussioni

Programma del concerto:

Suite da Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau

Biglietti

Biglietto intero 12 euro

Biglietto ridotto (under 30) 10 euro

Acquistabili nella biglietteria della chiesa a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link

www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/indes-galantes-padova/

Camilla Monga si diploma a P.A.R.T.S. (research cycling) Academy di Bruxelles e nel 2016 viene invitata da Virgilio Sieni a rappresentare PARTS Academy alla Biennale di Venezia con “13 objects”. I suoi progetti sono stati presentati in contesti italiani ed internazionali: Uovo Performing Festival Milano, Biennale for young artists-Thessaloniki, Plesni Centar Zagreb, Julidans Amsterdam, P.A.R.T.S. Academy Bruxelles, CND di Parigi, Biennale di Venezia e Cango-Firenze, B.motion Bassano del Grappa.

Scopri tutta la stagione su:

https://www.orchestramachiavelli.it

www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/indes-galantes-padova/

