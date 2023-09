Les oncles français in concerto al Radio City Music Hall

Il gruppo nasce con l'idea di far conoscere il Cajun, questo poco conosciuto genere musicale legato alla storia del popolo di origine francese emigrato prima in Canada (Acadia) e poi costretto ad emigrare in Lousiana, dopo l'assegnazione della Acadia agli Inglesi (nuova Scozia).

Appassionati di musica americana che in qualche modo ha nel Cajun le sue origini: Old Time, Bluegrass, Country ma anche canzoni di songwriters come Bob Dylan, e affezionati alle sonorità acustiche, proponiamo un repertorio di questa musica e brani affini con chitarra, violino, mandolino, basso e voci.