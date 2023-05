Less is more in concerto al Radio City Music Hall il 19 maggio 2023. Band trevigiana i cui componenti vantano una lunga esperienza nel rock, prog e pop. Uno show coinvolgente che ripercorre la storia del rock con qualche digressione nel pop di classe,in versione semiacustica. Pure Music Juice. .

Andrea Schiavon - voce

Roberto Zorzi - chitarre e cori

Guglielmo "Memo" Grespan - basso

Renzo "Ceto" Zorzi - batteria

Menù ristorante a 25 euro (comprende 1 Antipasto + 1 piatto principale a scelta dal menù + bibita, coperto e live). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL. Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova. Inizio concerto: ore 21.30. Ristopub e musica dal vivo.

Prenotazioni: tel. 049-5221232 - 345-3498089