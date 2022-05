“La lettera” di e con Paolo Nani, il Maap-mercato agroalimentare di Padova si trasforma in un teatro

Grazie alla partnership con Top-Teatri Off Padova, cooperativa teatrale con sede nell’ex chiesetta San Clemente (del 1200) attigua al mercato ortofrutticolo, sabato 21 maggio, alle ore 21, Maap-Mercato Agroalimentare di Padova aprirà i propri spazi a cittadini e famiglie e si trasformerà in palcoscenico, ospitando lo spettacolo teatrale “La Lettera” di e con l’artista di fama internazionale Paolo Nani.

In replica dal 1992, l’opera “La Lettera” – ideata dallo stesso protagonista insieme a Nullo Facchini, che ne cura anche la regia – vede l’attore da solo sul palco, con un tavolo e una valigia di oggetti, a interpretare la breve e semplice trama: un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però inspiegabilmente sputa, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. La imbusta, la a?ranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Controlla e constata che non ha scritto niente, dopodiché esce deluso, ponendo fine alla storia. È la virtuosità dell’artista a permettergli di inchiodare l’attenzione del pubblico per ottanta minuti, attraverso la ripetizione della stessa storia per quindici volte in altrettante varianti interpretative, con un ritmo narrativo in costante evoluzione e un’efficacia comica risultato dello studio e della dedizione di un artista considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico. Il tema dello spettacolo, adatto anche ai piccoli e rappresentato oltre 1800 volte in tutto il mondo , è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau "Esercizi di Stile", scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari.

È così che per la prima volta in Italia un mercato ortofrutticolo si trasforma in teatro. Il merito è della collaborazione nata tra Maap e Top-Teatri Off Padova, che ha dato vita a una contaminazione tra gli spazi commerciali del primo e quelli artistici del secondo. Lo scopo della partnership tra le due realtà “vicine di casa”, che sta dando vita ad altre interessanti progettualità, è potenziare il loro legame con la città e il territorio, contribuendo, al contempo, a rivitalizzare socialmente e culturalmente la zona industriale.

Originario di Ferrara, Paolo Nani risiede e lavora a Vordingborg, in Danimarca, dal 1990. Dopo gli studi artistici in Italia e la collaborazione con diverse compagnie teatrali straniere, nel 1995 fonda la propria, la “Paolo Nani Teater”. Negli anni si esibisce in 42 Paesi, dal Brasile al Costa Rica, dalla Groenlandia al Giappone, cura la regia di diversi spettacoli e sviluppa il suo lavoro di pedagogia teatrale, organizzando workshops e insegnando a diverse riprese in Italia, Norvegia, Islanda, Colombia e in scuole come la Scuola Teatro Dimitri, in Svizzera, La School of Stage Arts e la Scuola Nazionale di Teatro in Danimarca. È invitato cinque volte al Köln Comedy Festival, quattro volte al London International Mime Festival, e porta i suoi spettacoli in molti altri prestigiosi festival e teatri di tutto il mondo. Nel 2004 la sua opera “L'arte di morire” è nominata per il Premio Årets Reumert, l’Oscar del teatro danese. Nel 2017 riceve una Menzione d’Onore al Festival Copenhagen Stage, per la sua carriera di clown internazionale.

Biglietti

Biglietto di ingresso intero

10 euro +1,60 euro Commissioni e tasse

Ridotto bambini fino a 14 anni

5 euro +1,32 euro Commissioni e tasse

Per info e biglietti

www.teatrioffpadova.com e eventbrite.

Foto articolo da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-lettera-paolo-nani-316440079797