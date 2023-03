«Leo cosa succede?», lettura animata alla biblioteca Alda Merini di Montegrotto Terme

Lettura animata ai bambini sia del nido sia della scuola dell'infanzia (dai 2 ai 6 anni) sabato 1 aprile alle 10.30 alla biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme. La lettura animata di «Leo cosa succede?» sarà presentata dall'autrice Licia Pittarello con la presenza del «Leone Leo».

lI leone Leo si è svegliato giù di morale e non sa perché. Uno alla volta i suoi amici lo invitano a giocare, ma solo un abbraccio è davvero ciò che gli serve. L'autrice Licia Pittarello e Leo vi invitano a partecipare alla lettura animata e, a seguire, ad un piccolo laboratorio creativo.

Licia Pittarello vive in provincia di Venezia, dove illustra e insegna alla scuola primaria. Laureata in Lettere, ha seguito il corso di perfezionamento sulla letteratura per l’infanzia, studiato presso la Scuola d’Illustrazione di Sarmede, Ars in Fabula di Macerata e Artelier di Padova. Ha lavorato in biblioteca, ideato progetti di lettura, fatto il clown di corsia.

Ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla biblioteca: 049 8928830 o scrivere a: biblioteca@montegrotto.org

