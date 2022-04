Lettura-concerto “Zanzotto: la parola diventa musica” alla libreria Laformadelibro

Zanzotto: la parola diventa musica Dalla poesia alla canzone d’autore. In occasione del centenario della nascita di Andrea Zanzotto, martedì 5 aprile alle ore 18 alla Liberia La Forma del Libro, una lettura/concerto di Nicola Lotto - Tam Teatromusica.

Nel 2021 ricorreva il centenario della nascita di Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo 1921 – Conegliano 2011), unanimemente considerato uno dei grandi maestri della poesia italiana del secondo Novecento.

A lui, Nicola Lotto, cantante, chitarrista e cantautore, dedica una lettura/concerto in cui parola, musica e canzone si intrecciano. Se è vero che la musica è riconosciuta per il suo carattere di universalità, la poesia per molti, conserva ancora la sua aura elitaria e spesso viene intesa come esperienza “difficile”. Sarà quindi la musica a creare il collante e il legame, è la musica che permette di passare dalla parola del poeta trevigiano a quella di alcuni dei più noti cantautori italiani. Attraverso la lettura di una selezione di poesie ricavate dalla corposa opera zanzottiana, si cercherà di interagire con la parte sonora della parola, dando valore e peso non solo al suo significato ma anche al suono che genera.

Zanzotto: la parola diventa musica – Dalla poesia alla canzone d’autore è in programma martedì 5 aprile 2022 alle ore 18 presso la Libreria La Forma del Libro a Padova in via del Carmine, 6. Sarà un omaggio, ma anche un’occasione per fare conoscere Zanzotto a chi non ha ancora avuto modo di accostarsi alle sue opere e rientra in un percorso di ricerca che Tam Teatromusica sta dedicando al grande poeta di Pieve di Soligo e che porterà alla realizzazione dello spettacolo “DIETRO IL PAESAGGIO” (una prima tappa in forma di “primo studio” è stata presentata al Teatro di Vigonza nell’ultimo fine settimana).

Zanzotto: la parola diventa musica è un’iniziativa inserita all’interno del progetto “Il senso di un territorio” – Giotto, Ruzante, Rigoni Stern e Zanzotto per la città di Padova”, realizzato con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “RAM” – Ricerche Artistiche Metropolitane”.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 049 9817459 – 340 3499403 (cellulare e WhatsApp) oppure scrivendo all’indirizzo info@laformadellibro.it.

Telefono: 049 9817459

WhatsApp:340 3499403

Email: info@laformadelibro.it

