Incontrare l’inglese con momenti di lettura, 1984 di George Orwell a La Feltrinelli

Si tiene martedì 7 febbraio 2023, ore 18, a La Feltrinelli, via San Francesco 7 - Padova il primo incontro con il Book Club with MyES in collaborazione con My English School Padova. Un modo nuovo di incontrare l’inglese con momenti di lettura, conversazione e attività di scoperta linguistica a partire dalle pagine di un’opera letteraria.

Questo appuntamento è dedicato al romanzo 1984 di George Orwell.

Info e prenotazioni: My English School Padova Via Niccolò Tommaseo, 64 - T. 049 820 9074

Foto articolo da comunicato stampa