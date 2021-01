“Niente da nascondere”: lezione-spettacolo di improvvisazione teatrale, per la prima volta online

Nell’attesa di tornare in teatro e dal vivo CambiScena, per la prima volta, propone l’improvvisazione teatrale online e in diretta venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 19 alle ore 20!

Se il pubblico non può andare a teatro allora il teatro raggiungerà il pubblico!

“Niente da nascondere” è una lezione-spettacolo pensata per chi vuole saperne di più sull’improvvisazione teatrale, per spettatori curiosi e appassionati di teatro e improvvisazione.

Un modo per conoscere meglio questa disciplina con un format che non è una vera e propria lezione e neanche un vero e proprio spettacolo, ma un mix leggero e dinamico di intrattenimento e didattica, una combinazione di scene ed esempi pratici messi in scena in diretta dagli attori, alternati da interessanti nozioni tecniche e curiosità.

Gli attori sono Claudia Gafà e Antonio Contartese, conduce la lezione-spettacolo Andrea Masiero e la regia video è affidata a Paolo Facco.

L’evento è anche interattivo poiché le scene vengono ispirate da suggerimenti e input che i partecipanti possono fornire tramite un modulo compilato precedentemente oppure in diretta attraverso i commenti live.

In questo periodo difficile per il mondo dello spettacolo dal vivo CambiScena decide di non mollare e anche se consapevole che “non è la stessa cosa”, vuole continuare nel suo obiettivo e scopo principale, ovvero: creare occasioni di incontro, intrattenimento, cultura e formazione attraverso il teatro e l’improvvisazione teatrale.

Costo

Evento Facebook a pagamento (costo del biglietto 7,99 euro) in diretta su piattaforma web.

Informazioni

www.cambiscena.it – www.facebook.com/cambiscena – info@cambiscena.it - +39 3490683830

https://www.facebook.com/events/2205343509602927/

https://www.cambiscena.it/index.php/component/k2/item/920-15-01-niente-da-nascondere-lezione-spettacolo-di-improvvisazione-teatrale