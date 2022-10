Lezione prova su iscrizione: "Yoga in gravidanza" il 24 ottobre 2022. Verranno suggerite le posizioni Yoga più efficaci e le tecniche respiratorie più adatte per affrontare la gravidanza ed il parto (anche cesareo), anche con l’accompagnamento sonoro di strumenti armonici. Verrai accompagnata con dolcezza nel profondo viaggio dell’accettazione delle modifiche che lentamente avverranno nel tuo corpo, nel tuo bimbo e nelle tue emozioni. Un percorso per “lasciare andare” ed aprirsi alla meraviglia della vita, entrando in uno spazio speciale di ascolto che favorisce il contatto mamma-bambina/o.

Web: https://assinsieme.com/web/index.php/yoga-in-gravidanza-b/.