Lezione di yoga al Parco Milcovich di Padova

Una lezione di yoga per sostenere la rinascita dei boschi di Livinallongo danneggiati dalla tempesta Vaia. Sabato 26 settembre, ore 15.30 al Parco Milcovich (Zona Arcella, Padova). Un pomeriggio immersi nel verde per pensare al proprio benessere e a quello della natura!

Le insegnanti dell’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) Be Happy, insieme al team di Etifor e WOWnature organizzano una lezione di yoga all’aria aperta per raccogliere fondi a sostegno del progetto di riforestazione post-Vaia del bosco di Livinallongo del Col di Lana. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione online e prima dell’evento verranno raccolti i contributi (quota consigliata 5 euro) che saranno interamente devoluti al progetto. Gli alberi adottati verranno piantati questo autunno.

Informazioni e contatti

Tutte le info e modulo iscrizione on line al seguente indirizzo: https://www.wownature.eu/wownature-behappy-2020/.