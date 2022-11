L'Europa sfidata: quale futuro? Donato Bendicenti al Teatro Verdi

Nei suoi otto secoli di storia, l’Università di Padova è sempre stata luogo di confronto, scambio e riflessione, aperto tanto al contributo di studiosi di tutto il mondo quanto alla circolazione delle idee e del pensiero. Una missione che si rinnova con Lezioni sull’Europa, il mini-ciclo di dialoghi ospitati la domenica al Teatro Verdi e dedicati ad alcuni temi di forte attualità su cui si sta scrivendo il futuro del continente europeo.

Il secondo appuntamento di Lezioni sull’Europa, domenica 27 novembre alle ore 11 al Teatro Verdi in via del Livello 32 a Padova, vuole essere una riflessione sulle tematiche rispetto alle quali l’Europa mette in gioco il proprio ruolo nel nuovo contesto geopolitico internazionale.

Ospite dell’incontro, il giornalista RAI Donato Bendicenti in dialogo con il docente Bernardo Cortese.

Lezioni sull’Europa si sviluppa come un ciclo di incontri dedicati organizzato per la cittadinanza in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario Unipd. La rassegna è organizzata in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Donato Bendicenti

Donato Bendicenti dal 15 settembre 2020 è il responsabile della sede di corrispondenza della Rai a Bruxelles. Dal marzo 2016 al luglio 2020 ha curato e condotto il talk show politico La Bussola, strettamente legata all'approfondimento del dibattito politico con particolare attenzione alle tematiche europee. È stato inviato speciale, anchorman del Tg1 e vicedirettore della testata per i servizi parlamentari con delega alle tribune politiche, gli speciali dal Parlamento, i programmi per l'accesso e conduttore dell'edizione pomeridiana di Tg Parlamento e delle tribune politiche tematiche.

Come partecipare

Partecipazione libera, con prenotazione del posto nel sito web del Teatro Verdi. Ingresso libero a partire da 10 minuti prima per tutti i posti disponibili.

È un'iniziativa 800anniunipd realizzata con il contributo di Fondazione Cariparo e Camera di Commercio di Padova, main sponsor Eurointerim S.p.A.

