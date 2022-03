Lezioni sulla libertà al teatro Verdi di Padova con Alberto Mantovani

Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’evento sul sito web del Teatro Stabile del Veneto

Domenica 13 marzo alle ore 11 al Teatro Verdi di Padova il secondo appuntamento del ciclo di eventi Lezioni sulla libertà è con Alberto Mantovani, biomedico, professore emerito alla Humanitas University, e direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas che parlerà di Libertà e ricerca scientifica. In passato ha lavorato in Inghilterra e negli Stati Uniti, ed è stato capo del Dipartimento di Immunologia dell’Istituto Mario Negri di Milano. Ha contributo al progresso delle conoscenze nel settore immunologico sia formulando nuovi paradigmi sia identificando nuove molecole e funzioni. È il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. Per la sua attività di ricerca ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Dopo il suo intervento, Mantovani dialoga con Rosario Rizzuto biomedico ed ex rettore dell’Ateneo di Padova. A chiudere l’incontro, la lettura di testi a opera delle studentesse e degli studenti della scuola del Teatro Verdi.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’evento sul sito web del Teatro Stabile del Veneto a partire dal 3 marzo.

