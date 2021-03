“Maometto II e l’assedio di Costantinopoli”, lezioni di storia in streaming con Alessandro Vanoli

La presa del potere è il titolo dell’edizione 2021 delle Lezioni di Storia: un nuovo ciclo di appuntamenti che attraversa l’Italia collegando dieci importanti teatri, ognuno dei quali, dal 7 marzo al 16 maggio, ospita una lezione diversa - programma e approfondimento.

Tutte le lezioni sono introdotte da Paolo Di Paolo.

I video delle lezioni sono disponibili online fino al 30 giugno 2021.

Il 2 maggio, al Teatro Verdi di Padova, è in programma “Mao Zedong, dalla lunga marcia all’egemonia comunista”, con Guido Samarani che descrive la presa di potere di Mao Zedong.

Guido Samarani è insegna di Storia della Cina e storia e istituzioni dell’Asia Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Scopri tutti gli appuntamenti con le lezioni di storia in streaming 2021

L’iniziativa è ideata dagli Editori Laterza, in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma e in collaborazione con i teatri: Carcano di Milano, Regio di Torino, Grande di Brescia, Bellini di Napoli, Petruzzelli di Bari, Verdi di Firenze, Verdi di Padova - Comune di Padova, Arena del Sole di Bologna, Storchi di Modena.

Le lezioni sono realizzate grazie al contributo degli sponsor UniCredit e Gruppo Unipol; sponsor tecnico Agorà.

Costi e modalità di collegamento

Pay per view: 5 euro per singola lezione, 40 euro per l’intera stagione 2021.

E’ possibile acquistare e vedere i video attraverso la piattaforma streaming www.auditoriumplus.com, accedendo alla sezione “Masterclass”, oppure cliccando su “Lezioni di Storia - La presa del potere”.

Per informazioni

Editori Laterza

sito www.laterza.it

pagina Facebook www.facebook.com/lezionidistorialaterza

Dettagli e infromazioni utili

La presa del potere

Lezioni di Storia in streaming

dal 7 marzo al 16 maggio 2021 su AuditoriumPlus

#LezionidiStoria

La presa del potere è il nuovo ciclo di Lezioni di Storia, un’edizione interamente on line in programma dal 7 marzo al 16 maggio sulla nuova piattaforma AuditoriumPlus, dieci lezioni trasmesse da dieci teatri italiani, la domenica alle 18, introdotte da Paolo Di Paolo.

Ogni Lezione sarà online a partire dalla data indicata fino al 30 giugno 2021.

Sono tanti i modi attraverso cui gli uomini hanno preso il potere: con la violenza o con la persuasione, in gruppi di pari o con la prevalenza di un leader, in nome di un ideale o per discendenza familiare, in un giorno o nell’arco di anni… In questa serie di dieci lezioni si ripercorrono i momenti decisivi in cui i protagonisti della storia sono arrivati al governo nelle più diverse latitudini, dall’Europa all’America Latina, dal Nord Africa alla Cina.

Un progetto ideato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma e in collaborazione con i teatri: Carcano di Milano, Regio di Torino, Grande di Brescia, Bellini di Napoli, Petruzzelli di Bari, Verdi di Firenze, Verdi di Padova – Comune di Padova, Arena del Sole di Bologna, Storchi di Modena.

Le lezioni sono realizzate grazie al contributo di UniCredit e Gruppo Unipol. Sponsor tecnico Agorà.

Brescia – Teatro Grande

Maometto II e l’assedio di Costantinopoli

Alessandro Vanoli

All’alba del 29 maggio 1453 i soldati ottomani, guidati da Maometto II, dopo un lungo assedio, entrano nella capitale dell’Impero d’Oriente. E la storia del mondo cambia.

Alessandro Vanoli, storico e scrittore, è esperto di storia mediterranea.

Napoli – Teatro Bellini

Cortés contro Montezuma

Luigi Mascilli Migliorini

Sbarcando sulle coste del Messico, Cortés e i suoi seicento uomini non hanno nulla da perdere. Mentre Montezuma e gli aztechi si affannano a difendere memorie e tradizioni, che verranno spazzate via.

Luigi Mascilli Migliorini insegna Storia moderna presso l’Università di Napoli l’Orientale.

Bari – Teatro Petruzzelli

La rivoluzione giacobina

Luciano Canfora

Il 2 giugno 1793, dopo tre giorni di assedio del parlamento da parte dei dimostranti, i deputati girondini vengono arrestati. Inizia così la dittatura giacobina, che salva la Francia dall’aggressione esterna e instaura il Grande Terrore.

Luciano Canfora è Professore emerito dell’Università di Bari.

Firenze – Teatro Verdi

La Repubblica Romana, sogno e realtà

Alberto Mario Banti

Tra la fine del 1848 e gli inizi del 1849 prende forma un sogno: Mazzini, Garibaldi e un gruppo di giovani animati da forti passioni instaurano a Roma un governo repubblicano. Una esperienza straordinaria, destinata a durare poco.

Alberto Mario Banti insegna Storia contemporanea presso l’Università di Pisa.

Padova – Teatro Verdi

Mao Zedong, dalla Lunga Marcia all’egemonia comunista

Guido Samarani

Tra l’inizio della Lunga Marcia nel 1934 e la proclamazione della Repubblica popolare cinese il 1° ottobre del 1949 avviene un profondo rivolgimento nel sistema politico ed economico della Cina, che ha un leader indiscusso in Mao Zedong.

Guido Samarani insegna Storia della Cina e Storia e Istituzioni dell’Asia Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Bologna – Arena del Sole

Gamal Abdel Nasser e il colpo di Stato modello

Marcella Emiliani

Tutti i militari arabi – da Mu’ammar Gheddafi in Libia a Saddam Hussein in Iraq – hanno tentato di imitarlo. L’ascesa al potere egiziano di Nasser con il colpo di Stato del 1952 ancora oggi, nel suo genere, rimane un modello.

Marcella Emiliani ha insegnato Storia e istituzioni dei paesi del Mediterraneo, Sviluppo politico del Medio Oriente e Media & Conflict-Medio Oriente presso l’Università di Bologna.

Modena – Teatro Storchi

Fidel Castro e la rivoluzione cubana

Loris Zanatta

All’alba del 2 dicembre 1956 Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e un drappello di giovani ‘barbudos’ sbarca sulle coste di Cuba. È l’inizio di un’avventura che gli stessi ribelli trasformeranno in leggenda.

Loris Zanatta insegna Storia dell’America Latina all’Università di Bologna.

Info e costi

Pay per view: 5 euro per singola lezione, 40 euro per l’intera stagione 2021.

Acquista sulla piattaforma streaming www.auditoriumplus.com accedendo alla sezione “Masterclass” o cliccando su “Lezioni di Storia – La presa del potere” nell’home page dove potrai visualizzare l’elenco delle lezioni.

Per acquistare clicca su una qualsiasi lezione, scegli se acquistare l’intera stagione o una singola lezione, registrati e procedi con il pagamento (al momento del pagamento clicca su “Paga con carta”).

Informazione per gli abbonati alle Lezioni di Storia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma – stagione 2019-2020:

Fondazione Musica per Roma renderà i voucher degli abbonati spendibili per l’acquisto delle Lezioni di Storia in streaming La presa del potere. Invierà presto via email una comunicazione con le relative istruzioni.