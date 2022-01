“Carlo Magno, il potere in una corona”, lezioni di storia con Alessandro Vanoli al Verdi

Le Lezioni di Storia tornano al Teatro Verdi di Padova con il ciclo “Il capo e la folla”, dal 7 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, la domenica alle ore 11.

Il ciclo è promosso dal Comune di Padova, ideato dagli Editori Laterza, realizzato con il supporto del Teatro Stabile del Veneto, il sostegno di Banco BPM e con la media partnership de “Il Mattino di Padova”.

Tutti gli incontri sono introdotti da giornalisti de “Il Mattino di Padova”.

Alessandro Vanoli

Carlo Magno, il potere in una corona

È la mattina di Natale dell’anno 800: Carlo Magno avanza in San Pietro e china la testa davanti al Pontefice per ricevere dalle sue mani la corona imperiale. Un evento senza precedenti: l’atto di nascita di uno spazio geopolitico completamente diverso da quello dei Romani. Un’Europa che ha perduto il Mediterraneo e che si è aperta verso il Nord. Una riflessione sul potere e sulla nascita di quello spazio politico in cui ancora oggi viviamo.

Alessandro Vanoli, storico e scrittore

Maria Giuseppina Muzzarelli

Savonarola, il potere dei predicatori

Il potere dei predicatori è quello delle parole rese “pesanti” dal collegamento con la divinità. Parole ma anche gesti, reperti originali ritrovati, oggetti suggestivi proposti alle piazze blandite e insieme minacciate, e persino… lingue di fuoco: falò, come quello “delle vanità”, promosso a Firenze da Gerolamo Savonarola il 7 febbraio 1497. Sapersi rivolgere alla folla consegna a chi è in grado di maneggiare sapientemente parole e gesti un grande potere. Ieri e oggi.

Maria Giuseppina Muzzarelli insegna Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda all’Università di Bologna.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, previo esibizione del green pass.

La prenotazione è obbligatoria sul sito del Teatro Verdi.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Padova che avranno seguito le lezioni potranno richiedere un attestato di partecipazione, valido ai fini dell’acquisizione di crediti PCTO, se riconosciuti dal proprio Istituto.

Per l’attestato, scrivere a progettogiovani.scuola@comune.padova.it, specificando il nome dell’Istituto di appartenenza e il titolo delle lezioni alle quali si è assistito.

Certificazione verde Covid-19

Per accedere alle attività negli spazi del TSV è obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi covid-19 e di un documento d’identità valido

