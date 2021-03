"Mao Zedong, dalla lunga marcia all’egemonia comunista", lezioni di storia con Guido Samarani

La presa del potere è il titolo dell’edizione 2021 delle Lezioni di Storia: un nuovo ciclo di appuntamenti che attraversa l’Italia collegando dieci importanti teatri, ognuno dei quali, dal 7 marzo al 16 maggio, ospita una lezione diversa - programma e approfondimento.

Tutte le lezioni sono introdotte da Paolo Di Paolo.

I video delle lezioni sono disponibili online fino al 30 giugno 2021.

“D’Annunzio e Mussolini rivali”, lezioni di storia con Emilio Gentile al Verdi

Il 2 maggio, al Teatro Verdi di Padova, è in programma "Mao Zedong, dalla lunga marcia all’egemonia comunista", con Guido Samarani che descrive la presa di potere di Mao Zedong.

Guido Samarani è insegna di Storia della Cina e storia e istituzioni dell’Asia Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

L'iniziativa è ideata dagli Editori Laterza, in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma e in collaborazione con i teatri: Carcano di Milano, Regio di Torino, Grande di Brescia, Bellini di Napoli, Petruzzelli di Bari, Verdi di Firenze, Verdi di Padova - Comune di Padova, Arena del Sole di Bologna, Storchi di Modena.

Le lezioni sono realizzate grazie al contributo degli sponsor UniCredit e Gruppo Unipol; sponsor tecnico Agorà.

Costi e modalità di collegamento

Pay per view: 5 euro per singola lezione, 40 euro per l’intera stagione 2021.

È possibile acquistare e vedere i video attraverso la piattaforma streaming www.auditoriumplus.com, accedendo alla sezione "Masterclass", oppure cliccando su "Lezioni di Storia - La presa del potere".

Per informazioni

Editori Laterza

sito www.laterza.it

pagina Facebook www.facebook.com/lezionidistorialaterza

https://www.auditoriumplus.com/it/la-presa-del-potere

https://www.padovanet.it/evento/lezioni-di-storia-al-teatro-verdi-anno-2021