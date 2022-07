All'orto botanico di Padova "Libera la natura"

Operaestate e Università di Padova tornano a collaborare in occasione degli 800 anni dell'Ateneo. Tre scrittrici e tre danz'autrici trovano uno spazio comune di meraviglia, in cui dialogare ed esplorare come l'arte della parola e della danza possano incontrarsi nella musicalità e nel ritmo. Le tre performance, avvolte da una scenografia di natura e architetture e da una calante luce naturale, si inseriranno in diversi spazi dell’Orto. Il pubblico, scegliendo di volta in volta la propria prospettiva di visione, diventerà così parte integrante della scena.

Il biglietto d'ingresso (tariffa unica 5 euro) è acquistabile ONLINE (https://www.vivaticket.com/it/ticket/libera-la-natura-abbonamento/185332) o presso la biglietteria di Operaestate festival, attiva dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 15-18, il sabato dalle 10 alle 13 - telefono 0424 524214.

Per alcune categorie (bambini fino a 5 anni; studenti e personale Unipd; persone con disabilità e accompagnatore; giornalisti; guide turistiche e abbonati Orto botanico), l'ingresso è GRATUITO, su prenotazione all'indirizzo: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/libera-la-natura/. Il diritto alla gratuità verrà verificato in biglietteria al momento dell'ingresso.

Ulteriori informazioni sull'evento: https://www.ortobotanicopd.it/it/libera-la-natura.