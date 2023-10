Liberi - Amo: diventare consapevoli della dipendenza affettiva

Il prossimo 12 di ottobre l'associazione PadovAiuta presenterà il primo dei tre incontri previsti per il mese di ottobre nel contesto della rubrica Caffè letterario: «Con questa rubrica, che la nostra associazione porta avanti da tre anni, vogliamo fornire alle persone un momento di incontro attorno a tematiche che spaziano dalla dipendenza all’empowerment in un contesto sicuro e altamente specializzato. Questo primo incontro prenderà in analisi il tema della Dipendenza Affettiva, una delle new addictions di cui Il Centro Padovano per la Dipendenza Affettiva si occupa in modo specifico con percorsi terapeutici di gruppo ed individuali grazie all’esperienza delle nostre psicoterapeute Cecilia Treccalli e Michela Fridegotto che da anni operano con successo in questo particolare ambito clinico».

La partecipazione alla serata è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Puoi prenotare il tuo posto scrivendoci qui in direct oppure mandando un’email all’indirizzo associazione.padoviuta@gmail.com.