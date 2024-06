"Libiam!", speciale degustazione di Serprino al tramonto e visita guidata con le note del soprano lirico

Una speciale visita guidata attraverso i suggestivi percorsi del Giardino e della Villa illuminata a festa in occasione del Serprino Festival. Nel salone delle feste gli ospiti potranno assistere all'esecuzione di famose arie liriche da parte del soprano Veronica Rampado. Ad arricchire il programma la degustazione di Vino Serprino e cicchetti con prodotti tipici del territorio.

VILLA MOLIN, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, grande architetto vicentino.

Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco secolare. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

La villa ha ampio parcheggio. Degustazione Seprino ore 20.30-21.15 e visita libera al parco al tramonto, visita guidata alla villa sotto le stelle ore 21.15 con esibizione del soprano lirico Veronica Rampado.

Posti limitati. È richiesta prenotazione al sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/

Evento organizzato con il contributo della Camera di Commercio di Padova

La foto è di proprietà di Villa Molin che autorizza alla pubblicazione