Lettura dei Tarocchi alla Libreria Esoterica il Sigillo il 10 dicembre 2022. Ultima lettura tarologica prima delle feste natalizie! Anche in dicembre Jessica sarà ospite al Sigillo per una consultazione degli Arcani, per trovare risposte alle vostre domande, per chiarire i vostri dubbi e incanalare le vostre energie verso un periodo di positività. Il momento migliore per una lettura professionale è infatti proprio questo, così da cominciare con lo spirito giusto il nuovo anno ed avere una guida per districarsi nelle nuove sfide del 2023!

Per info come sempre +39 347 841 4677 oppure libreriaesotericailsigillo@gmail.com