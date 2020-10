Tornano “All’ombra del Gattamelata”, rassegna d’arte e “Libri sotto i portici”, mercato dei libri ed oggetti antichi

Secondo appuntamento dopo la lunga pausa dovuta ai mesi di lockdown per le rassegne di pittura e mercato di oggetti rari all’aperto organizzate dalla Associazione Gattamelata giunte alla terza edizione de “Libri sotto i portici” Mercato dei Libri ed Oggetti Antichi, e alla sesta edizione per la rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata”.

L’evento

Meteo permettendo, torneranno sabato 10 e domenica 11 ottobre, gli eventi che animano Via Cesarotti e Piazza del Santo per portare al pubblico l’arte contemporanea rappresentata dalle opere di pittura, scultura e fotografia realizzate da artisti veneti e non, e il fascino del mondo del Collezionismo antiquario raccontato attraverso rari e preziosi tesori e pagine di libri antichi, esposti da mercanti che giungono da tutto il Veneto, e dalle regioni limitrofe.

Dove e quando

Sempre apprezzatissimo l’appuntamento con le opere d’arte esposte nella rassegna “All’ombra del Gattamelata” allestita sotto i portici di Via Cesarotti (domenica 11 ottobre, dalle 9 del mattino sino alle ore 18 circa) grazie alle affezionate presenze di pittori e artisti che giungono da tutto il Veneto. Tra loro, presente sin dalla prima edizione, anche la pittrice Lucia Maragno che firma i suoi quadri semplicemente come “Luci” e che ha vinto l’edizione 2019 del Concorso indetto dalla Associazione in occasione del Giugno Antoniano sul tema “Sant’Antonio e i padovani”, con l’opera del titolo "Luce per le nostre famiglie", (acquerello), nella quale il Santo è stato rappresentato come un “faro” per i padovani.

Lucia Maragno

Lucia Maragno è nata a Padova e diplomata in Grafica Pubblicitaria al Ruzza. Dal 2012 ha frequentato la “Scuola Libera del Nudo” all’Accademia Belle Arti di Venezia, e i corsi della Scuola “Internazionale di Grafica” sempre a Venezia. Negli anni la sua esperienza si è arricchita frequentando le scuole dei maestri padovani: Oscar Nalin, Mario Zoppelletto, Bruno Morato, Elisabetta Marchesi, Sergio Bigolin e nell’ultimo periodo Bruno Gorlato. Ha tenuto numerose personali e collettive nel territorio padovano e veneziano ed ha partecipato a svariati concorsi. Negli ultimi anni la pittrice padovana ha collezionato numerosi premi per opere in acquerello e tecniche miste, ma, come lei stessa ama ammettere, il suo percorso è in costante ricerca e rinnovamento «nel desiderio di nuove interpretazioni usando tecniche e materiali sempre diversi». «Mi piace moltissimo esporre in questa rassegna “All’Ombra del Gattamelata” – spiega l’Artista – per il clima famigliare che negli anni si è instaurato, e per portare l’arte nelle strade. È per me una occasione preziosa per conoscere altri ambiti e altri artisti così da poter scambiare esperienze, tecniche, spunti di ricerca: il confronto è per me una ricchezza in più. Nel mio percorso artistico ho sempre cercato di crescere utilizzando tecniche diverse: dall’acquerello, all’olio, all’acrilico con tecnica mista utilizzando anche materiali estranei e particolari. Domenica prossima – conclude Lucia Maragno – a Padova porterò alcune mie opere che appunto sintetizzano questa mia continua ricerca.»

Calendario prossimi appuntamenti:

“Libri sotto i portici”, Mercato dei libri e oggetti antichi: sabato 7 novembre; sabato 12 dicembre.

Rassegna d’arte sotto i portici di Via Cesarotti e Piazza del Santo: domenica 8 novembre; domenica 13 dicembre

L’associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Associazione Gattamelata | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

