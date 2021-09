Tornano “All’ombra del Gattamelata”, rassegna d’arte e “Libri sotto i portici”, mercato dei libri ed oggetti antichi

Dopo la lunga pausa dovuta ai mesi di lockdown l’Associazione Gattamelata tornano i consueti appuntamenti con la VII Edizione di “All’ombra del Gattamelata” e “Libri sotto i portici” mercato di libri e oggetti rari.

Sabato 11 e domenica 12 settembre

I prossimi appuntamenti, sabato 11 e domenica 12 settembre, dalle 9 alle 19, con i dipinti e i preziosi oggetti esposti in Via Cesarotti e Piazza del Santo per portare al pubblico l’arte contemporanea rappresentata da pittura, scultura e fotografia realizzate da artisti provenienti da tutto il Veneto, e non solo, e il gusto del collezionismo e dell’antiquariato con le preziose selezioni di libri rari, oggetti curiosi, manufatti antichi.

Le rassegne riprenderanno poi secondo le consuete modalità di un week end al mese secondo il seguente calendario:

sabato 9 e domenica 10 ottobre;

sabato 13 e domenica 14 novembre;

sabato 11 e domenica 12 dicembre.

«Siamo davvero felici che il Comune di Padova ci abbia dato il via libera per riprendere i nostri consueti appuntamenti con la Rassegna d’arte e con Libri sotto i Portici e prevediamo una presenza numerosa visto l’entusiasmo per la ripartenza – commenta Bruna Gallo Presidente dell’Associazione Gattamelata. – In questi mesi non abbiamo mai smesso di lavorare per poter tornare al nostro affezionato pubblico proseguendo il calendario delle nostre tradizionali rassegne. Già alla vigilia della Solennità di Sant’Antonio, lo scorso 12 giugno, avevamo potuto allestire un appuntamento eccezionale con l’esposizione di opere d’arte che è stato molto gradito, un vero e proprio segnale positivo di ripresa. Finalmente ora, in pieno e totale accordo con il Comune di Padova e nel rispetto di tutte le normative anti Covid, possiamo tornare ad animare la Cittadella Francescana con i colori, il talento, e il gusto collezionistico delle nostre rassegne, sperando di esserci lasciati alle spalle questo difficilissimo ultimo anno segnato dalla pandemia».

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Associazione Gattamelata | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982/

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...