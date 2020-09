​Tonano “All’ombra del Gattamelata”, rassegna d’arte e “Libri sotto i portici”, mercato dei libri ed oggetti antichi

Dopo i lunghi mesi di lockdown e l’estate trascorsa nel contrastare il Covid 19, un primo segnale di ripresa delle attività culturali della città di Padova arriva dalla Associazione Gattamelata che ripropone per questa ultima parte dell’anno le due fortunate rassegne di pittura e mercato di oggetti rari all’aperto. Ripartono quindi sabato 12 settembre la terza edizione de “Libri sotto i portici” mercato dei libri ed oggetti antichi, e domenica 13 settembre sesta edizione della rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata”.

«Desideriamo davvero dare un segnale forte di ripresa e di ottimismo con l’organizzazione, seppure nella seconda parte dell’anno, delle tradizionali rassegne d’arte e di antiquariato che oramai alcuni anni animano le strade della Cittadella Francescana. – spiega Bruna Gallo Presidente della Associazione Gattamelata - Certo i mesi scorsi sono stati davvero difficili umanamente ed economicamente. E il lungo periodo di chiusura non ha giovato alla vitalità delle nostre strade e della bellissima piazza della Basilica di Sant’Antonio. Ma il Comune di Padova ci ha dato il via per tornare a rendere attrattiva e vitale questa zona così antica e preziosa della città, e l’invito partito dalla Associazione Gattamelata ha ricevuto immediatamente molti consensi da quanti con entusiasmo e fiducia torneranno ad esporre in via Cesarotti con i prossimi fine settimana. Essendo rassegne all’aperto - conclude Bruna Gallo - siamo certissimi di poter rispettare tutte le regole di distanziamento sociale e di igiene e sicurezza anti Covid. E quindi attendiamo con impazienza di tornare ad incontrare i tanti appassionati che ci hanno seguito nelle precedenti edizioni.»

Tornano quindi per quattro fine settimana nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre gli appuntamenti secondo il seguente calendario:

“Libri sotto i portici”, mercato dei libri e oggetti antichi: sabato 12 settembre; sabato 10 ottobre; sabato 7 novembre; sabato 12 dicembre.

Rassegna d’arte sotto i portici di Via Cesarotti e Piazza del Santo: domenica 13 settembre; domenica 11 ottobre; domenica 8 novembre; domenica 13 dicembre

Occasioni preziose per questa zona della città, di riscoprire la propria origine – Via del Santo con Via San Francesco e Via Cesare Battisti sono sempre state tradizionalmente le “Vie degli Antiquari”– e di coniugare l’arte contemporanea rappresentata dalle opere di pittura, scultura e fotografia realizzate da artisti veneti e non, con il fascino del mondo del Collezionismo antiquario raccontato attraverso rari e preziosi tesori e pagine di libri antichi, esposti da mercanti che giungono da tutto il Veneto, e dalle regioni limitrofe.

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

