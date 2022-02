Libri di terra - Il mio libro del cuore in ceramica, mostra alla biblioteca Forcellini

Dal 26 gennaio all'8 marzo 2022 saranno in mostra agli utenti, nella sala messa a disposizione dalla Biblioteca Forcellini di via Boccaccio 80, i lavori dei partecipanti al Laboratorio Libri di Terra, il mio libro del cuore in ceramica, condotto dall'artista della ceramica Mara Ruzza.

L'attività è stata realizzata a cura dell'Associazione Adama e dal Comune di Padova e si è svolta dal 17 novembre al 22 dicembre, con la partecipazione di cittadini del quartiere, di età dai 7 agli 80 anni, impegnati in un laboratorio trasversale di manipolazione dell'argilla in cui il libro del cuore incontra la ceramica.

Informazioni

Biblioteca Forcellini

Via Boccaccio, 80 - 35128

telefono 049 8204227

orario: lunedì martedì giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.

biblioteca.forcellini@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/libri-di-terra