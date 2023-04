Gabriele Zambon si racconta in "1970 ": canzoni, riflessioni, esperienze

Il giorno 12 maggio 2023 alle ore 18 presso Mondadori Store di Padova, Via Cavour 16, si terrà la presentazione del libro "1970" di Gabriele Zambon. Racconti di vita, riflessioni, visioni, canzoni, allucinazioni, esperienze, si susseguono dentro pensieri liberi attraverso una voce poetica.

Un vero viaggio nel "1970" dentro e fuori da sé di un ragazzo che diventerà un uomo, un cherubino trascinato dalla passione per la musica e dall'amore per la sua Monia, in un errare nel tempo tra oscurità e bagliori, desiderio e incanto, dove diventa necessario.