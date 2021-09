“Il libro immaginato”: presentazione di “11” di Giancarlo Marinelli ad Este

Un altro appuntamento con “Il libro immaginato” per la presentazione del nuovo romanzo di Giancarlo Marinelli. “11”, questo il titolo del libro edito da La nave di Teseo, verrà presentato venerdì 17 settembre, alle ore 20.45 presso il Chiostro di San Francesco.

L’evento, che conclude l’edizione 2021 della rassegna letteraria più amata, vedrà la straordinaria partecipazione degli attori Ivana Monti, Giulia Pelliciari e Sebastiano Somma , ma anche le ormai consolidate multivisioni di Francesco Lopergolo e l’organizzazione di Antonio Zaglia.

L’ingresso è libero con Green pass.

Giancarlo Marinelli

Giancarlo Marinelli, classe ‘73, è uno scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo contemporaneo e Direttore artistico del Ciclo dei Classici del Teatro Olimpico di Vicenza, della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e del circuito teatrale Arteven. Autore di numerosi romanzi e conduttore della rassegna “Il libro immaginato”, presenterà il suo nuovo romanzo di narrativa contemporanea, ispirato alla vera storia di Konstantin Petrov e alla tragedia dell’11 settembre 2001.

“11”

10 settembre 2001. Konstantin Petrov, giovane protagonista, è un esule estone rifugiato a New York e lavora come elettricista al centoseiesimo piano della Torre Nord nel World Trade Center. Durante il turno di notte, racconta attraverso la sua macchina fotografica il cuore dell’economia mondiale da un punto di vista inedito e particolare, raccogliendo inconsapevolmente gli ultimi scatti degli interni della Torre e immortalandone l’ultima alba. Un racconto per immagini e sensazioni, che fa incontrare anime diverse, in un romanzo seduttivo, epico e commovente.

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/torna-il-libro-immaginato-con-11-di-giancarlo-marinelli-venerdi-17-settembre

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...