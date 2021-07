“Il libro immaginato”, Mariapia Veladiano con “Adesso che sei qui” a Este

E’ la scrittrice Mariapia Veladiano con “Adesso che sei qui” (Guanda), la protagonista giovedì 29 luglio (ore 21.15) della rassegna “Il Libro Immaginato” a Este. Una storia famigliare che ha al centro l’amore di una nipote per la zia che le ha fatto da madre fin da bambina. Il racconto delicato della discesa nella malattia, ma con serenità grazie a un’alleanza tutta particolare tra donne, che fa vivere l’Alzheimer riscoprendo una forma nuova di felicità, grazie anche a un progetto innovativo che sostiene i malati e le famiglie e che esiste veramente a Trento. "Adesso che sei qui" di Mariapia Veladiano è un racconto di affetti familiari e di donne che fanno la differenza, rivoluzionano schemi e, unite, trasformano anche una tragedia in un’età della vita che si può affrontare anche con serenità e ottimismo. Zia Camilla presenta le prime avvisaglie di Alzheimer e Andreina, sua nipote, l'assiste affettuosamente e sperimenta un nuovo progetto rivoluzionario per i malati di Alzheimer. Intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. Una narrazione viva, energica, per fronteggiare il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria.

Scarica il programma completo della rassegna

Libri, autori e autrici in una cornice da sogno. Pagine che prendono il volo diventano immagini, colori, musica, brevi film con le multivisioni di Francesco Lopergolo. La rassegna letteraria “Il libro Immaginato” a Este torna a stupire e emozionare con quattro appuntamenti al Chiostro di San Francesco (ex Vescovile) di Este (Padova).

Incontri letterari e viaggi nella magia delle immagini, curati dalla direzione artistica di Giancarlo Marinelli, con le spettacolari multivisioni di Francesco Lopergolo, per raccontare le storie dei romanzi anche attraverso suggestioni di note e colori.

«Riconquistiamo i nostri sogni, è lo slogan di questa edizione e anche il titolo del video di presentazione creato da Francesco Lopergolo – sottolinea Giancarlo Marinelli -. Una frase che spinge a raccontare tutto quello che abbiamo sognato in questo lungo, difficile momento, tra lockdown e pandemia. È il momento di tornare a sognare e cercare di realizzare i sogni. Quattro libri, due voci maschili e due voci femminili che rappresentano il meglio della narrativa contemporanea, ci condurranno tra storia, sogni, passato e futuro».

Gli appuntamenti di “Il libro immaginato” fanno parte del circuito regionale “Il Veneto che legge”, sono a cura di Antonio Zaglia per Libreria Gregoriana Estense. La rassegna è organizzata e finanziata dal Comune di Este nell’ambito degli eventi “Incontri d’Estate a Este 2021”.

Ingresso libero

In caso di maltempo gli eventi si terranno al Cinema Teatro Farinelli

Per informazioni

Libreria Gregoriana Estense

0429 3511

Info web

https://www.facebook.com/events/144629751093558

https://www.comune.este.pd.it/it/news/il-libro-immaginato-2020-a-este-incontri-letterari-

Foto articolo da evento Facebook.

