Presentazione del volume su Sciarrino: appuntamento online con Marco Angius, il direttore dell’OPV

In collaborazione con la casa editrice padovana Il Poligrafo, il Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova e l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, mercoledì 10 marzo alle ore 17 il Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini” ospiterà in diretta streaming sulle proprie piattaforme social (www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova, canale YouTube "Spettacoli Conservatorio Pollini PD") la presentazione del volume “Come avvicinare il silenzio. La musica di Salvatore Sciarrino” di Marco Angius, edito da Il Poligrafo nella collana di musicologia Rapsodie.

Il prezioso libro scritto dal direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto torna a tredici anni dalla prima uscita in un’edizione rinnovata e con diversi nuovi contributi che ampliano ulteriormente la conoscenza attorno al linguaggio, alla ricerca e alla vastissima opera del geniale compositore palermitano contemporaneo, svelandone gli aspetti più reconditi e le più sottili peculiarità. Una monografia che mantiene un profilo autonomo, andando oltre la rigida impostazione analitica, e mostra la logica dei processi compositivi anche attraverso la mediazione della personale esperienza interpretativa di Angius nei confronti della musica di Sciarrino. All’appuntamento online interverranno in dialogo con l’autore il Vicepresidente dell’OPV Paolo Giaretta, il Direttore del Conservatorio “Pollini” Elio Orio, il Direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana Nicola Sani, il Direttore artistico del Centro d’Arte di Padova e docente presso il “Pollini” e l’Università Ca’ Foscari di Venezia Veniero Rizzardi e il docente del Conservatorio di Trieste “Giuseppe Tartini” Giulio D’Angelo.

Marco Angius, è un direttore d’orchestra e un interprete di riferimento per il repertorio contemporaneo italiano. Già direttore principale dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala, dal settembre 2015 è direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto con cui ha all’attivo numerosi dischi e integrali sinfoniche (in particolare quelle di Beethoven e Schubert). Ha diretto le più prestigiose orchestre in Italia e all’estero, anche nell’ambito del teatro musicale.

