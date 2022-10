"Llife match & friends", al Piccolo Teatro uno spettacolo benefico a sostegno dell’Oncoematologia pediatrica di Padova

Venerdì 28 ottobre alle ore 20.45 il Piccolo Teatro di Padova ospita un evento di cinema e musica animato dal gruppo adolescenti dell’Oncoematologia e dai Moviechorus. Va in scena venerdì prossimo 28 ottobre lo spettacolo benefico promosso dall’associazione Team for Children (www.teamforchildren.it) che da 13 anni collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova. Tutto il ricavato della serata verrà devoluto ai progetti della ONLUS che mirano all’aiuto concreto dei piccoli e giovani pazienti ricoverati e alle loro famiglie.

Il Piccolo Teatro Don Bosco (a Padova, in via Asolo 2) ospiterà la presentazione di “Life Match”, un cortometraggio ideato e prodotto dal gruppo adolescenti del Reparto, meglio noto come “Stranger Teens”. Dei “teenager strani” che hanno deciso di unirsi per riprendersi e raddoppiare la libertà di cui la malattia li ha privati. Il progetto cinematografico é nato per dar voce a un loro bisogno: poter rappresentare la storia di un ragazzo adolescente che si ammala. Mesi di lavoro e giorni di riprese hanno dato forma a un film emozionante, che rappresenta la vita di questi giovanissimi alle prese con lunghe giornate di terapia, accompagnati da figure mediche specializzate e dal loro educatore Francesco (Vietina, ndr), preposto all’organizzazione di momenti di svago e confronto.

Un grande evento per tutta la famiglia animato anche dalla musica dei Moviechorus, presenti con i due cori YOUNG e BIG, specializzati nel coinvolgente repertorio delle Colonne Sonore del Cinema, dei film di animazione e delle Opere Musical. Moviechorus (www.moviechorus.it) è un progetto di educazione musicale che propone corsi di canto corale per bambini, ragazzi e adulti e dal 2010 è il primo coro italiano totalmente ecosostenibile. La Direzione artistica è affidata a Erika De Lorenzi, Claudia Ferronato e Silvia Quaranta.

«Team for Children appoggia da sempre il gruppo Stranger Teens con grande entusiasmo. Riuscire a restituire, anche solo in parte, ciò che la malattia toglie, rappresenta per la nostra associazione un grande traguardo. - afferma Chiara Girello Azzena, Presidente di Team for Children ONLUS - Abbracciare progetti innovativi e articolati come la realizzazione di un film non è semplice, ma con la volontà dei ragazzi e i giusti professionisti al loro fianco, il risultato è sorprendente. Chi verrà allo spettacolo potrà rendersene conto di persona e capire quanta forza hanno questi adolescenti, nemmeno il tumore riesce a limitare la loro determinazione».

L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Padova e dal Comune di Padova. Gli ultimi biglietti sono disponibili non numerati e per sola platea presso la segreteria di Team for Children con donazione di 20 euro (adulti e bambini).

Tel: 049.73.56.069 - Email: segreteria@teamforchildren.it.