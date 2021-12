"Limena inverno", animazione per bimbi e tanti spettacoli

Sarà una grande festa natalizia con un’ampia proposta di spettacoli, di giocoleria, di artisti di strada e l’immancabile intrattenimento musicale della Daigo Music School con i migliori talenti. Mercatini sotto il porticato e cioccolata calda, vin brulè e spritz offerti dalla Proloco. L’evento è organizzato dal Comune di Limena, Assessorato alle Manifestazioni e Grandi Eventi con la collaborazione di Daigo Music School, Amici della Musica Onlus e Proloco Limena.

«Abbiamo voluto — dice Jody Barichello, Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Limena — ampliare la proposta di grande successo di Limena Estate anche con un nuovo format invernale, per offrire alla cittadinanza e alle persone che in questi giorni vorranno venirci a trovare, un intrattenimento e momento di socializzazione centrati principalmente su bambini e famiglie, con la possibilità per tutti di accedere all’area eventi liberamente, seguendo i protocolli di sicurezza Covid19. Saremo lieti di offrire a tutti i partecipanti cioccolata calda, vin brulè e aperitivo grazie alla collaborazione con la Proloco di Limena».

La manifestazione inizierà venerdì 17 dicembre, dalle ore 17, con intrattenimento dedicato ai bambini, per arrivare poi verso le 18 allo spettacolo del fuoco e accensione degli alberi di natale posizionati davanti alla Barchessa. Non mancherà la musica e il sottofondo dj set. Primo appuntamento con “Aperitivo Winter” con spritz, vin brulè e cioccolata calda gentilmente offerti da Proloco. Alle 21 poi ci si trasferisce in Sala Teatro Falcone Borsellino con uno spettacolo in anteprima assoluta che vedrà sul palco la magia del Natale con le splendide voci di Chris Lirussi e Stefania Miotto, la danza di Caterina Di Napoli e la narrazione di Federica Santinello. Ingresso libero (Super Green Pass).

Sabato 18 si comincerà a partire sempre dal pomeriggio alle 15 davanti alla Barchessa con un’ampia offerta di animazione e giocoleria, con artisti di strada e i loro spettacoli avvincenti. Durante tutto il pomeriggio, dal palco LIVE, una non stop di musica con gli artisti più talentuosi della Daigo Music School. Sarà presente anche il Daigo Choir che proporrà le sue canzoni più belle dedicate al gospel e al Natale. Saranno ospiti anche i bambini della suola materna “Filippini” di Limena. Alle 21 poi ci si trasferisce in Sala Teatro Falcone Borsellino con uno spettacolo in anteprima assoluta che vedrà sul palco i giovanissimi talenti della Daigo Music School e di Danzacity con uno show magico e fantastico di musica e danza, dedicato al bimbi e al Natale. Ingresso libero (Super Green Pass).

Domenica 19 sempre dalle 15 animazione completa con artisti di strada, laboratori bambini e tanta musica live. Durante il pomeriggio, sul palco principale, oltre alla musica LIVE anche la cerimonia di proclamazione e di premiazione dei vincitori del concorso “LA CASA MUSICALE”, concorso rivolto a tutte le scuole di Limena con la richiesta di realizzare un disegno raffigurante la propria stanza “ideale” dedicata alla musica. Concorso che il Comune di Limena (Assessore Jody Barichello), in collaborazione con Daigo Music School e Amici della Musica Onlus hanno ideato e voluto per offrire a 10 bambini del territorio, presenti nelle scuole, la possibilità di vincere un corso di musica con 5 lezioni gratuite a scelta tra i vari strumenti proposti dalla Daigo (pianoforte, chitarra, batteria, canto e violino).

Informazioni e contatti

Saranno presenti durante le tre giornate le telecamere di CafeTV24 e GarageTV. Verrà allestito un “corner TV e selfie” dove chi verrà potrà registrare un video messaggio natalizio di auguri da dedicare a qualcuno. I più belli e simpatici verranno poi selezionati e messi in TV durante le festività natalizie su CafèTV24. Durante tutte le giornate, aperto il corner bar con food & beverage a cura della Proloco di Limena, con aperitivi, vin brulè e cioccolata calda gentilmente offerti. Evento sostenuto da Antenore Energia.

Web: https://www.comune.limena.pd.it.