Limenamente autunno con “L’amore non ha età” al teatro “Falcone Borsellino”

Venerdì 9 dicembre (ore 21) alla sala teatrale Falcone-Borsellino di Limena torna la commedia con il debutto di “L’amore non ha età” tratta da un testo di Aldo Nicolaj, prodotta dalla compagnia I Rumoristici con la regia Elisa Meneghetti. L’appuntamento, adatto ad un pubblico senza età, rientra nella programmazione della rassegna teatrale Limenamente organizzata dal Comune di Limena con la direzione artistica di Simone Toffanin. La storia è ambientata in una casa di riposo, dove due anziani si innamorano e vorrebbero sposarsi: le chiacchiere dei “colleghi” e la reazione dei figli però impediscono la loro unione. Ma anche i pareri discordi non scoraggiano i due innamorati che decidono di scappare, con qualche complicazione e colpo di scena.

La compagnia teatrale I Rumoristici nasce nel febbraio del 2017, da un gruppo di amici con la passione per il teatro e con l’intento comune di apportare un contributo creativo a questa forma rappresentativa non professionistica, attraverso la lingua italiana, nel rispetto il più possibile del testo originale.

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

