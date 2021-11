“La bancarotta” di Carlo Goldoni per la rassegna “Limenamente” al teatro Falcone Borsellino

Un pizzico di tradizione, richiamando uno dei grandi commediografi italiani, arriva nel cartellone di Limenamente Teatro venerdì 12 novembre (ore 21) con una delle perle della commedia dell’arte di Carlo Goldoni: La Bancarotta, diretta da Matteo Spiazzi per una produzione firmata da CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura.

“Limenamente autunno”, scopri tutti gli spettacoli al teatro Falcone e Borsellino

In scena, al Teatro Falcone-Borsellino di Limena, ci saranno sei attori che interpretano, con l’uso delle tradizionali maschere, 11 personaggi, partendo dal protagonista, il vecchio mercante Pantalone che ha fatto bancarotta: si è rovinato a causa della bella Clarice, cercando di superare nei regali il suo rivale in amore, il conte Silvio. Evento che apre la commedia diventando la metafora del fallimento di un sistema sociale e relazionale.

L’attualità di Goldoni ritorna al pubblico non solo con la vicenda principale, ma anche attraverso gli altri personaggi, che rappresentano una società irresponsabile, legata al denaro e che non pensa alle conseguenze sulle generazioni future. Il tutto sempre con il sorriso ed un tocco di leggerezza. L’adattamento, he ha debuttato l’anno scorso alla sessantaduesima edizione dell’ Estate Teatrale Veronese e messo in scena venerdì per la prima volta nel padovano, vuole essere un gioco legato ad una rivisitazione della Commedia dell’Arte, un continuo barcamenarsi tra una tragedia che sfocia nella commedia, una risata amara che fa divertire intelligentemente.

Il biglietto costa 5 euro (I ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati), abbonamento per 7 spettacoli 25 euro.

Programma completo e acquisto biglietti on-line

https://www.ilcast.it/calendario/la-bancarotta-3

https://www.facebook.com/castteatro/