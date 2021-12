“Le Bèé… attrici - Storie e destini di donne comuni e non” per la rassegna “Limenamente” al teatro Falcone Borsellino

?Limenamente Teatro, il noto cartellone di arte e spettacolo che il Comune di Limena affida alla direzione artistica di Simone Toffanin e della sua CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura, dà appuntamento a tutta la famiglia alla Sala Falcone-Borsellino con una nuova proposta all’insegna della leggerezza e della comicità intelligente, per far ridere e allo stesso tempo riflettere.

Venerdì 3 dicembre alle ore 21 il gruppo Enne Enne Teatro porterà in scena, con la regia di Antonio Ponno, “Le Bèé… attrici - Storie e destini di donne comuni e non”: sei monologhi tratti dal testo teatrale “Le Beatrici” dello scrittore, umorista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo Stefano Benni. Sei donne, all’apparenza quasi angeliche e innocue, nel corso dei monologhi rivelano la loro natura passionale e ribelle che la vita le ha costrette a soffocare. Un testo che attraverso i paradossi e l’ironia, e con una forte vena comica, “scoperchia” un universo femminile molto lontano dai soliti luoghi comuni, costellato da inimmaginabili “splendidi mostri”.

Le protagoniste dei monologhi sono: Beatrice Portinari, tanto angelicata da Dante, eppure, in fondo, una ragazza normale, desiderosa anche di fatti e non solo di parole; la Presidentessa, donna in carriera che non si fa impietosire da nessuno; l’Attesa, uno stato d’animo che diventa “personificazione femminile”, quel “tipico” attendere un qualcosa che nel momento in cui arriva ricrea le basi per una nuova attesa; Suor Filomena, che si ritrova in convento non per scelta ma per decisione genitoriale; la Mocciosa, che se ne va in giro con l’amica sparlando di tutto e di tutti e trattando con leggerezza anche gli argomenti più gravosi; la Vecchiaccia, che vive tra i ricordi di quando era giovane in un presente dove si sente senza identità.

Biglietti

Il biglietto costa 5 euro (I ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati), abbonamento per 7 spettacoli 25 euro.

Programma completo e acquisto biglietti on-line

Obbligatori Green Pass e mascherina.

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/le-bee-attrici

https://www.facebook.com/castteatro/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.ilcast.it/calendario/le-bee-attrici