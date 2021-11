Serata Shakespeariana per la rassegna “Limenamente” al teatro Falcone Borsellino

Continua il viaggio teatrale dedicato a tutta la famiglia offerto dalla nuova edizione autunnale di Limenamente, la nota rassegna di arte e spettacolo che il Comune di Limena promuove alla Sala Teatro Falcone-Borsellino (tornata finalmente a piena capienza) con l’immancabile aiuto del direttore artistico Simone Toffanin e della sua CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura.

“Limenamente autunno”, scopri tutti gli spettacoli al teatro Falcone e Borsellino

Venerdì 5 novembre, alle ore 21, senza venir meno al leitmotiv della “leggerezza” abbracciato dalla corrente stagione, ci sarà una speciale “Serata Shakespeariana”, sdoppiata negli spettacoli “Fake Otello” e “Sogno di una notte di mezza estate”, a cura di Casa Shakespeare: gruppo altamente innovativo, punto di riferimento per il teatro shakespeariano a Verona, che di recente ha replicato con uno spettacolo al Teatro Basilica di Roma. Verranno dunque proposti due capolavori del Bardo in una rilettura ironica e coinvolgente che non disdegna di usare il dialetto veneto per dare comicità ed energia ai testi. In “Fake Otello” le anime di Otello, Jago ed Emilia, i tre cattivi della tragedia, si ritrovano in un aldilà surreale e si interrogano su loro stessi e sulla verità. È una fake news il tradimento di Desdemona? È vero che Emilia ha tradito Jago con Otello, come sostiene lo stesso Jago? Qual è il loro peccato? Uno spettacolo che indaga, con ironia, sarcasmo e cinismo, le paure di tutti, alla ricerca della “verità”.

Nella particolare versione di “Sogno di una notte di mezza estate” (intitolato “Midsummer - Il sogno del teatro”) il testo, riadattato da Andrea de Manincor in una frammentazione di dialetto veneto e italiano, risulta accessibile ad un pubblico di bambini e ragazzi. La trama è evocata da Bottom, attore tronfio che ripercorrerà tutte le vicende da lui stesso spiate: l’amore fra le giovani coppie di amanti divisi da una foresta misteriosa, la presenza di creature magiche come Oberon, Titania e Puck, che giocano a litigare, il vano tentativo degli attori di corte di mettere in scena la “Piramo e Tisbe” per le nozze dei reali Teseo e Ippolita.

La regia degli spettacoli è di Solimano Pontarollo.

Il biglietto costa 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati), abbonamento per 7 spettacoli 25 euro.

