“Limenamente autunno” con lo spettacolo “Sfumature di bianco” alla Sala Falcone Borsellino

Doppio appuntamento venerdì e sabato con lo spettacolo “Sfumature di bianco” alla Sala Falcone Borsellino.

È un calore particolare quello che scalda questa edizione di Limenamente Autunno, fatto di entusiasmo, rispetto delle norme, voglia di teatro e di ritorno alla normalità: va letto così infatti il doppio tutto esaurito dello scorso fine settimana con cui ha debuttato la nuova stagione della rassegna promossa dal Comune di Limena che si avvale della direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST.

La Sala Teatro Falcone Borsellino, casa di tutte le edizioni del cartellone, venerdì 16 e sabato 17 ottobre alle ore 21 si prepara dunque a una nuova doppia data (soluzione che con il distanziamento dei posti permette al pubblico che solitamente partecipa agli spettacoli di suddividersi in due serate) all’insegna del divertimento di qualità: sul palco Le Pecore Nere, alias Marina de Luca, Barbara Giovannelli, Stella Nobili, tre attrici con esperienza in ambito professionistico, con la pièce “Sfumature di bianco” di M.F. Comar.

Le tre “pecore nere”, alla ricerca di un teatro divertente ma anche anticonvenzionale, propongono un testo di raffinata e intelligente comicità che prende spunto da un acquisto “sconsiderato” per il quale una delle protagoniste ha pagato una cifra esorbitante. Da qui s’innesca dapprima una discussione che ha come oggetto l’opportunità dell’acquisto e che poi estenderà la controversia al vero nodo dello spettacolo: le relazioni tra tre amiche. Ingabbiate senza alcuna consapevolezza in esistenze di ordinaria alienazione, le tre donne finiscono per buttarsi addosso rancori vecchi e nuovi e invidie troppo a lungo represse.

L’acquisto diventa così un metaforico contenitore di alleanze, conflitti, verità, bugie, insicurezze e certezze. Pur con temi ponderosi, “Sfumature di bianco” offre uno sguardo ironico e leggero sul mondo dell’amicizia, raccontato con una scrittura scoppiettante, elegante e pungente, che assicura il divertimento. La regia, a sei mani, sviluppa in modo approfondito la personalità delle tre protagoniste. Tutti i temi sono trattati con leggerezza, cercando un bilanciamento tra la componente fortemente ironica del testo e quella psicologica dei personaggi, armonizzando così riflessione e comicità.

Ingresso e prenotazioni

Il biglietto costa 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati) Abbonamento per 6 spettacoli 20 euro

È consigliata la prenotazione: info@ilcast.it

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/sfumature-di-bianco-2

https://www.facebook.com/Limenamente

