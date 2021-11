“Il Signor di Pourceaugnac” per la rassegna “Limenamente” al teatro Falcone Borsellino

Sarà un altro appuntamento dedicato a tutta la famiglia quello promosso questa settimana alla Sala Falcone-Borsellino per l’edizione autunnale di Limenamente Teatro, la tradizionale rassegna di arte e spettacolo che il Comune di Limena affida alla direzione artistica di Simone Toffanin e della sua CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura.

“Limenamente autunno”, scopri tutti gli spettacoli al teatro Falcone e Borsellino

Venerdì 19 novembre, alle ore 21, "I Lampioni Storti", gruppo teatrale affiliato a FITA, porterà in scena “Il Signor di Pourceaugnac”, spumeggiante e irriverente commedia nata dalla penna di Molière, primo grande rinnovatore del teatro, il quale con arguta e pungente satira prende di mira la società del tempo e, in particolare, la borghesia, mettendo sotto i riflettori il pesante ruolo del pregiudizio e delle cosiddette malelingue: aspetto che fa del testo qualcosa di sempre attuale, in linea con la naturalezza realistica ricercata dal commediografo per descrivere al meglio le situazioni e la psicologia dei personaggi.

La trama vede un intero paese unire le forze per contrastare il matrimonio tra un incolpevole Signor di Pourceaugnac e la bella Giulia, a favore dell’amore tra quest’ultima e il giovane Erasto. Si metterà così in moto una serie di raggiri e si diranno tante maldicenze infondate col solo fine di impedire ai due innamorati di realizzare i loro sogni e progetti. L’adattamento è stato costruito con la volontà di mantenere intatto lo spirito di Molière e al contempo offrire uno spettacolo all’insegna della leggerezza, contraddistinto da una recitazione esuberante e anche da interventi musicali e di danza. La compagnia teatrale amatoriale “I Lampioni Storti” è nata nel 2005 dalla comune passione per il teatro di alcuni amici dell’Associazione San Prosdocimo, all’interno della parrocchia di Villanova di Camposampiero (Padova), guadagnandosi presto un meritato spazio nei principali cartelloni regionali.

Biglietti

Il biglietto costa 5 euro (I ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati), abbonamento per 7 spettacoli 25 euro.

Programma completo e acquisto biglietti on-line

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/il-signor-di-pourceaugnac-3

https://www.facebook.com/castteatro/