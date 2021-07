A Limena “Romeo e Giulietta – Una storia di banditi”

Continua con ritmo e frizzante varietà di proposte l’estate itinerante di Limenamente, la rassegna di arte teatrale, cultura e spettacolo promossa dall’amministrazione comunale e affidata come direzione artistica all’attore Simone Toffanin e alla sua compagnia CAST. Dopo il circo contemporaneo e il cabaret, la speciale formula di questa edizione che porta gli eventi all’interno dei rioni e delle frazioni di Limena, mercoledì 21 luglio alle ore 21.15 (ingresso libero) toccherà via Cabrelle, nel Quartiere Arcobaleno, con lo Shakespeare “rivoluzionario” de L’ Archibugio di Lonigo (Vicenza).

La compagnia, nata nel 2009 e specializzata in spettacoli di rievocazione storica, ha sempre messo sullo stesso piano passione, studio e ricerca, arrivando a concepire i grandi testi della drammaturgia in una chiave vitale, divertente e contemporanea, attenta comunque alla valorizzazione del territorio, della sua cultura e del suo passato. Per Limenamente Estate 2021 il gruppo di attori porterà in scena “Romeo e Giulietta - Una storia di banditi”, frutto non solo della penna del Bardo ma anche di quella (a tratti soprattutto) di Giovanni Florio: la storia d’amore più famosa e tormentata di tutti i tempi si ritrova ambientata in un Veneto che somiglia molto al selvaggio West e che stupirà il pubblico. “Nella bella Verona, dove poniamo la scena, due famiglie di pari nobiltà prorompono in nuova lite. E il sangue dei cittadini imbratta le mani dei cittadini”: ci voleva la penna di William Shakespeare per raccontare il Veneto violento di fine Cinquecento e ci voleva L’Archibugio per raccontare “Romeo e Giulietta” come una storia di banditi.

La tormentata vicenda dei giovani amanti diviene così il pretesto per raccontare altre antiche storie di crimine e giustizia riemerse dagli archivi della Serenissima. Sulla scena, insieme a Florio, gli attori Giuseppe Balduino, Giovanni Florio, Umberto Peroni e Claudia Schiavoi. Un modo nuovo e diverso per capire sia Shakespeare che il nostro territorio.

