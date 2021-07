Alla barchessa di limena la commedia “Piove sempre sul bagnato”

È finalmente decollata l’estate itinerante di Limenamente, il tradizionale cartellone di arte teatrale, cultura e spettacolo promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il direttore artistico Simone Toffanin e la compagnia CAST. La speciale formula inaugurata per questa edizione si avvicina ancora di più al suo pubblico, portando gli eventi all’interno dei rioni e dei quartieri della cittadina della cintura urbana, ma allo stesso tempo si rivolge a Padova e a tutta la provincia con una proposta all’insegna della qualità e della varietà che soddisfa ogni gusto, fra commedia, drammaturgia shakespeariana e circo contemporaneo, sempre avvalendosi delle più valenti compagnie teatrali del territorio, con cui da sempre Limenamente fa rete.

Dopo aver toccato la Piazza sportiva Parrocchiale di Taggì di Sotto con lo show “Freestyle”, per il secondo appuntamento di venerdì 9 luglio alle ore 21.15 (ingresso libero) il “carrozzone” di Limenamente Estate 2021 si sposta sul prato della Barchessa di Limena e scopre la carta del “buonumore”: “Piove sempre sul bagnato” del commediografo Aldo Nicolaj (1920-2004) nella versione di Terracrea Teatro, una nuova produzione per il gruppo teatrale di Vigodarzere che sceglie proprio Limena per il debutto dello spettacolo.

In scena le attrici Laura Cavinato e Federica Santinello, che interpretano Gianna e Flavia, due amiche che condividono lo stesso appartamento da anni, dopo che i loro matrimoni sono falliti. Stanche di lasciar scorrere le loro vite senza emozioni, con il supporto di Marcello, amico e designer di giardini interpretato da Andrea Zanforlin, decidono di organizzare una festa, con l’obiettivo di conoscere nuove persone e magari ricominciare ad avere avventure galanti che facciano loro scordare la precaria situazione sentimentale. Ma, si sa, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e, proprio quando tutto sembra pronto e gli ospiti stanno arrivando, la serata prenderà una piega davvero inaspettata. L’Associazione Terracrea nasce nel 2011 dall’incontro di un gruppo di attori e registi professionisti che, pur provenendo da percorsi differenti, condividono l’interesse per un modo originale di fare teatro. La compagnia spazia dall’impegno all’intrattenimento puro, dai testi classici ai contemporanei, ricercando in qualsiasi epoca e luogo storie che aiutino a comprendere il presente.

Ingresso e orario

Ingresso libero

Inizio: 21.15

Informazioni

CAST

www.ilcast.it - info@ilcast.it

Facebook/Limenamente

Foto da comunicato stampa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...