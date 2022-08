Limenamente Estate con “I tre maggiordomi” al Parco dei Selfie

Ultimo appuntamento della rassegna di musica e teatro, che il Comune di Limena (Padova) ha scelto di organizzare per le serate estive, coinvolgendo la direzione artistica del CAST e accendendo i riflettori nei quartieri e nei rioni del territorio comunale.

Sarà la compagnia Pantakin a dare il saluto venerdì 5 agosto (ore 21.15) dal palcoscenico allestito al parco di via Nella Rezza nel quartiere dell’Olmo di Limena. Il gruppo di attori di lunga esperienza, che si ispira alla Commedia dell’Arte e del mondo delle maschere fino alle contaminazioni con il mondo del circo teatro, proporrà lo spettacolo “I tre maggiordomi”, dove si confronta con altri due linguaggi della scena: la danza e il mondo della magia. Per questa messa in scena sono stati coinvolti nel cast: Carla Marazzato, danzatrice e attrice, Manuele Candiago, artista poliedrico che spazia dalla giocoleria alla magia ed Emanuele Pasqualini, attore, regista e responsabile della programmazione di circo teatro di Pantakin. La figura del clown farà da filo conduttore della commedia che ne racconta le avventure. Augusto, è il clown che cerca di confrontarsi con il più classico dei “clown Bianchi”, una figura quasi mitologica nella sia perfezione e discrezione: il maggiordomo. Il palco si trasforma in una scuola Internazionale di Maggiordomi i cui allievi sono un ex domatore di circo in pensione, una cameriera entusiasta che sogna di diventare una “vedette” ed un ex mago dalle mani fatate che gioca a fare il Casanova.

Ingresso libero.

Info www.ilcast.it

