Limenamente primavera 2024 con “I 39 scalini”

La programmazione della rassegna teatrale Limenemente da sempre punta sul genere della commedia, un genere d’intrattenimento adatto ad un pubblico senza età, come quello che caratterizza la Sala Teatro Falcone-Borsellino, contenitore del rodato format messo a punto dal Comune di Limena con l’apporto della direzione artistica della compagnia CAST di Simone Toffanin.

L'evento dal 3 maggio

Una storia di spionaggio, piena di avventure, inseguimenti spettacolari e colpi di scena arriva venerdì 3 maggio (ore 21) alla Sala Teatro Falcone-Borsellino di Limena, cornice della rassegna Limenamente Teatro, che si rinnova con l’edizione primaverile. Ospiti per questa nuova messa in scena de "I 39 scalini" sono gli Amici del Teatro di Pianiga, che hanno scelto di mettersi alla prova con un testo del 1915 di John Buchan, da cui è stato tratto il celebre film "Il Club dei Trentanove" di Alfred Hitchcock e poi la versione teatrale firmata da Patrick Barlow. Il drammaturgo aveva pensato la sua versione per soli 4 attori, che nelle due ore di messa in scena recitano quasi 40 personaggi, anche contemporaneamente. La compagnia di Pianiga nel giallo teatrale ne utilizzerà 6: un attore sarà il protagonista Richard Hannay, due attrici reciteranno i ruoli delle protagoniste femminili e gli altri tre reciteranno tutti gli altri personaggi, oggetti inanimati compresi. La suspense e le incognite della trama renderanno la serata a teatro particolarmente elettrizzante.

Il programma

La rassegna si tinge di giallo con “I 39 scalini” di Patrik Barlow, tratto dall’omonimo film di Aldred Hitchcock, in scena il 3 maggio. La produzione è firmata dagli Amici del Teatro di Pianiga.

Un triangolo amoroso e un tocco di suspense sono in programma il 10 maggio con gli attori della Jonathan’s Performing Arts, che portano a Limena “Camere con crimini”.

Per ricordare la strage di Capaci, il 24 maggio, sarà presentato lo spettacolo a ingresso gratuito “Pezze da piedi-Donne d’onore”.

Limenamente Primavera chiude il 25 maggio con lo spettacolo “Confusioni”, saggio del corso di teatro tenuto da Simone Toffanin (anche questo a ingresso libero).

