Limenamente primavera con “L’Alchimista” al teatro “Falcone Borsellino”

Secondo venerdì del viaggio teatrale dedicato a tutta la famiglia dalla nuova edizione primaverile di Limenamente, la tradizionale rassegna di arte e spettacolo - proposta dal Comune di Limena con l’immancabile direzione artistica di Simone Toffanin e CAST - che ha appena spento 10 candeline.

L’appuntamento come sempre è presso la Sala Teatro Falcone-Borsellino (in via Roma 44, Limena) dove il 28 aprile, al consueto orario delle 21, il gruppo di attori de L’Archibugio di Lonigo (Vicenza) porterà sul palcoscenico “L’Alchimista”: capolavoro comico del commediografo inglese, figura di primo piano del teatro elisabettiano, Ben Jonson, descritto dal poeta e critico letterario Samuel Taylor Coleridge come una delle tre trame perfette nella storia della letteratura e del teatro. Si tratta inoltre di una delle poche opere teatrali del Rinascimento inglese, naturalmente insieme a quelle di Shakespeare, ad essere continuamente riproposta.

La trama racconta della “truffa del secolo” ordita dai tre ladruncoli Sottile, Pupa e Facciatosta, i quali s’intrufolano in casa del nobile Amasenno e, approfittando della sua assenza, la trasformano in una fantomatica bottega d’alchimista, dove, tra assurde pozioni magiche, falsi elisir d’amore, pietre filosofali e matrimoni clandestini, i tre portano avanti truffe su truffe ai danni dei loro ignari clienti. Amasenno però sta per tornare. La compagnia L’Archibugio, nata nel 2009, specializzata in spettacoli di rievocazione storica, mette sullo stesso piano passione, studio e ricerca, arrivando a concepire i grandi testi della drammaturgia in una chiave vitale, divertente e contemporanea. Sul palco: Giuseppe Balduino, Gianluca Beltrando, Alessandro Bolcato, Alessandro “Max” Lazzari, Matteo Mastrotto, Christian Nicoluzzi, Umberto Peroni, Lorenza Rizzato, Claudia Schiavoi e Cristian Zorzi. Regia di Giovanni Florio.

La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Acquisto biglietti online:

https://www.ilcast.it/

Info

https://www.ilcast.it/rassegna/libenamente-teatro-primavera-2023

https://www.ilcast.it/calendario/lalchimista

Pagine Facebook di CAST e Limenamente

Prenotazioni

info@ilcast.it

Whatsapp 3917358726