Limenamente primavera 2024 con “I ciuciagaine”

La programmazione della rassegna teatrale Limenemente da sempre punta sul genere della commedia, un genere d’intrattenimento adatto ad un pubblico senza età, come quello che caratterizza la Sala Teatro Falcone-Borsellino, contenitore del rodato format messo a punto dal Comune di Limena con l’apporto della direzione artistica della compagnia CAST di Simone Toffanin.

SCARICA LA BROCHURE

In quest’ottica vengono scelti spettacoli che attingono ai lavori dei grandi drammaturghi che hanno segnato la storia internazionale del teatro, ma anche ad autori italiani, con un occhio di riguardo a quelli veneti, che propongono spesso commedie in dialetto, con storie e personaggi che trovano ispirazione dal territorio. In quest’ottica si inserisce la scelta per venerdì 26 aprile (ore 21.00), quando andrà in scena lo spettacolo “I Ciuciagaine” di Nicola Pegoraro, proposto dalla compagnia amatoriale Tacaboton, con la regia di Daniele Pastori. La vicenda si ambienta nella remota campagna veneta, una famiglia cerca di sopravvivere come può. C’è nonno Vladimiro che passa le notti bisticciando con la nuora Ginevra, mentre il figlio Alcide fa l’operaio di notte per portare a casa qualche soldo. Le due figlie sono cubiste in discoteca. Completano il quadretto la colf Luigina e l’amica di famiglia Amelia. La visita dei ladri altererà il già fragile equilibrio di questa singolare famiglia “notturna”, che predilige la notte al giorno generando colpi di scena ed equivoci.

Il programma

Sarà una simpatica famiglia veneta di vampiri a riempire la serata del 26 aprile con “I ciuciagaine” della compagnia Tacaboton.

La rassegna si tinge di giallo con “I 39 scalini” di Patrik Barlow, tratto dall’omonimo film di Aldred Hitchcock, in scena il 3 maggio. La produzione è firmata dagli Amici del Teatro di Pianiga.

Un triangolo amoroso e un tocco di suspense sono in programma il 10 maggio con gli attori della Jonathan’s Performing Arts, che portano a Limena “Camere con crimini”.

Per ricordare la strage di Capaci, il 24 maggio, sarà presentato lo spettacolo a ingresso gratuito “Pezze da piedi-Donne d’onore”.

Limenamente Primavera chiude il 25 maggio con lo spettacolo “Confusioni”, saggio del corso di teatro tenuto da Simone Toffanin (anche questo a ingresso libero).

Abbonamento

Abbonamento 6 spettacoli 25 euro, biglietto ingresso per singolo spettacolo 6 euro.

Prevendite

I biglietti sono disponibili online o presso le seguenti prevendite:

Edicola SEGNALIBRO

via del Santo 42, Limena

cell. 349 3288700

(chiuso mercoledì pomeriggio e domeniche alternate)

Pasticceria GOOD TIMES

via del Santo 108, Limena tel. 049 8841370

Bar Pasticceria LELLI

via del Santo 21, Limena

tel. 049 769673

SCARICA LA BROCHURE

ACQUISTA I BIGLIETTI

Info e prenotazioni

Mail info@ilcast.it

WhatApp: 391/7358726

Prevendite online (con scelta del posto): https://www.ilcast.it/#vedi-prossimi-eventi

Info

https://www.ilcast.it/

https://www.ilcast.it/#vedi-prossimi-eventi

https://www.ilcast.it/rassegna/limenamente-teatro-primavera-2024

Pagine Facebook di CAST e Limenamente

Info web

https://www.ilcast.it/rassegna/limenamente-teatro-primavera-2024

https://www.ilcast.it/calendario/i-ciuciagaine