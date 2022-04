Limenamente primavera con “Cyrano De Bergerac” al teatro “Falcone Borsellino”

Limenamente, la rassegna di arte e spettacolo che il Comune di Limena propone al pubblico di Padova e provincia alla Sala Teatro Falcone-Borsellino con la direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST, recupera venerdì 29 aprile, alle ore 21, la celeberrima commedia di Edmond Rostand (1868-1918) “Cyrano de Bergerac”, ispirata alla figura storica dell’estroso scrittore del Seicento francese Savinien Cyrano de Bergerac, a cura del gruppo teatrale L’Archibugio di Lonigo (Vicenza), precedentemente annullata per problemi tecnici. Il testo, in cui convivono sapientemente commedia e dramma, si presenta come una vera e propria summa dei sentimenti e delle passioni umane.

Poeta e spadaccino, Cyrano affronta la vita come fosse un duello. Ugualmente affilate, la sua penna e la sua spada si scagliano contro il mondo intero, facendosi beffe delle sue ipocrisie. Ride e ci fa ridere, Cyrano, del potere e delle sue bassezze. Ma nemmeno la più fragorosa delle risate può nascondere l’enorme naso che deturpa il volto di Cyrano. Né tantomeno quell’insicurezza che gli impedisce di dichiarare il suo amore per Rossana. Un amore sincero e disperato che Cyrano accetterà di vivere per interposta persona, prestando le sue parole e il suo spirito a Cristiano, l’amante della sua amata. La compagnia L’Archibugio, nata nel 2009, specializzata in spettacoli di rievocazione storica, mette sullo stesso piano passione, studio e ricerca, arrivando a concepire i grandi testi della drammaturgia in una chiave vitale, divertente e contemporanea. Sul palco: Giuseppe Balduino, Gianluca Beltrando, Sofia Bizzo, Alessandro Bolcato, Alessandro “Max” Lazzari, Matteo Mastrotto, Umberto Peroni, Lorenza Rizzato, Cristian Zorzi. Regia di Giovanni Florio.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Programma completo e acquisto biglietti on-line www.ilcast.it

Info

https://www.facebook.com/Limenamente/

Foto articolo da Facebook