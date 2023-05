Limenamente primavera con “Il delitto della matrona Poppea” al teatro “Falcone Borsellino”

Si rinnova in settimana l’appuntamento rivolto a tutta la famiglia che l’edizione primaverile di Limenamente Teatro, tradizionale rassegna di arte e spettacolo promossa dal Comune di Limena, con l’immancabile direzione artistica di Simone Toffanin e della sua CAST, compagni di 10 anni di programmazioni, prepara per il pubblico di Padova e provincia alla Sala Teatro Falcone-Borsellino (in via Roma 44, a Limena).

Venerdì 12 maggio 2023, alle 21, una nuova storia prenderà vita sul palcoscenico, aggiungendo emozioni teatrali inedite al viaggio da poco iniziato ma già ricco di bellissime esperienze: andrà infatti in scena “Il delitto della matrona Poppea”, opera al suo debutto che reca la firma della Compagnia Teatrale Beolco Ruzzante di Padova, liberamente tratta da “Il delitto di lord Arthur Savile” di Oscar Wilde.

La trama si svolge nell’Urbe durante il Tardo Impero romano (per la precisione nel 384 d.C.). Qui la bella matrona Poppea Pomponia, preoccupata per la salute del marito, il giureconsulto Urbicus, indice nella sua domus un ricevimento fuori dall’ordinario: sotto consiglio di Palpellius e della sua amica Orzia, invitano un indovino, un personaggio alquanto singolare, sperando che le sue capacità divinatorie possano trovare una soluzione alle pene di Urbicus. Il Fato però non guarda in faccia nessuno e qualcosa di terribile viene predetto. Come reagirà Poppea? Riuscirà a sfuggire alla sorte e a proteggere la reputazione della sua famiglia?

Regia di Nicola Stefani. La Compagnia Universitaria Ruzzante nasce nel 2012 dal desiderio di tre amici di recitare insieme e dare ad altri studenti universitari la stessa possibilità. Ad oggi il gruppo teatrale conta circa sessanta membri ed è diviso nelle due sezioni attoriale e tecnica per permettere a talenti di vario genere di mettersi al servizio dei diversi progetti, al fine di garantire attenzione allo sviluppo di tutti i coefficienti scenici.

La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Acquisto biglietti online:

https://www.ilcast.it/

Info

https://www.ilcast.it/

https://www.ilcast.it/calendario/il-delitto-della-matrona-poppea

https://www.ilcast.it/calendario/carosello

Pagine Facebook di CAST e Limenamente

Prenotazioni

info@ilcast.it

Whatsapp 3917358726

