Limenamente primavera con “La badante” al teatro “Falcone Borsellino”

È una storia di una convivenza nata dal bisogno reciproco, ma che raccoglie le storie di due persone, è una storia della “porta accanto” quella che Pino Costalunga con Mariangela Diana portano in scena venerdì 6 maggio (ore 21) alla sala Falcone-Borsellino, per un nuovo appuntamento della stagione teatrale di Limenamente “Primavera”, promossa e ideata dal Comune di Limena in collaborazione con il CAST di Simone Toffanin.

La badante, questo il titolo dello spettacolo prodotto da Fondazione AIDA, che vedrà in scena il racconto di un vecchio attore di teatro in sedia a rotelle, si chiama Giuseppe, e una badante, che non viene dall’Est, ma viene “dall’ovest, anzi dal sud-ovest”. Lei, Teresa, nonostante la forza di vivere e la gioia tipica di una donna giovane, vive di incertezze e di paure, e prova pure risentimenti difficilmente celabili. Lui è un uomo con una storia non del tutto chiara alle spalle, fatta di luci -poche – e ombre – moltissime -, ma che si svela a poco a poco nel procedere dello spettacolo. Queste storie, come a volta è inevitabile, si incontrano, a volte si scontrano, creando intesa, ma anche incomprensione, se non aspra contrapposizione.

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

