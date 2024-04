Limenamente primavera 2024 con “Lungo o corto, non è che un piccolo dettaglio” 

La rassegna teatrale Limenamente Teatro torna puntuale con il primo dei suoi appuntamenti annuali: la prima parte si concentra nei mesi primaverili, per poi tornare in autunno. Questo doppio contenitore, che si conferma da oltre 10 anni, è ideato dal Comune di Limena che si avvale da sempre della direzione artistica del CAST di Simone Toffanin. Una partnership collaudata, che ogni anno cerca di dare un valore aggiunto a questo progetto, che attraverso l’arte del teatro vuole raccontare ma anche far riflettere, dare valore alle compagnie teatrali del territorio e mantenere la qualità degli spettacoli. In quest’ottica ogni anno viene inserita una data speciale, in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci, per ricordare le figure dei giudici Falcone e Borsellino, ai quali la sala teatrale di Limena, che ospita tutta la rassegna, è intitolata.

Il programma di questa stagione conta 8 eventi (di cui 2 fuori abbonamento), tutti appuntamenti serali, con inizio alle 21, ospitati alla sala teatrale Falcone-Borsellino, in via Roma 44 a Limena.

In scena

La Sala teatro Falcone-Borsellino di Limena, contenitore consolidato della rassegna Limenamente Teatro che si rinnova con l’edizione primaverile, dopo il successo della prima data del cartellone 2024, torna ad accendere le luci venerdì 5 aprile alle 21, con la nuova produzione della compagnia teatrale Castelrotto “Lungo o corto, non è che un piccolo dettaglio” di Danielle Navarro e Patrick Haudecoeur, per la regia di Ermanno Regattieri.

Una compagnia di attori professionisti di dubbia fama, si ritrova a dover mettere in scena una commedia con il protagonista imposto dal produttore. Il pubblico assiste ad una prova di metateatro (teatro nel teatro), dove primeggiano tecnici egocentrici e attori maldestri. Una prova, dove si mostra uno spaccato del mondo teatrale poco noto, fatto di polemiche e invidie, situazioni demenziali, ma anche ironiche e divertenti che aggiunge allo spettacolo tutti gli ingredienti della commedia.

La compagnia teatrale Castelrotto è stata fondata nel 1979 e prende il nome dalla piccola frazione del Comune di San Pietro In Cariano, che la vede nascere. Nel 1980 entra nella FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) dove rimane iscritta fino al 2011 per poi passare alla UILT (Unione Italiana Libero Teatro).

L’ingresso per spettacolo è di 6 euro.

Il programma

La compagnia teatrale Castelrotto il 5 aprile racconta le vicissitudini di un gruppo di teatranti inesperti in “Lungo o corto, non è che un piccolo dettaglio”.

Un grande classico come “Sogno di una notte di mezza estate”, tratto dalle opere senza tempo di William Shakespeare, viene portato in scena da L’Archibugio il 13 aprile in una versione moderna e urbana.

Sarà una simpatica famiglia veneta di vampiri a riempire la serata del 26 aprile con “I ciuciagaine” della compagnia Tacaboton.

La rassegna si tinge di giallo con “I 39 scalini” di Patrik Barlow, tratto dall’omonimo film di Aldred Hitchcock, in scena il 3 maggio. La produzione è firmata dagli Amici del Teatro di Pianiga.

Un triangolo amoroso e un tocco di suspense sono in programma il 10 maggio con gli attori della Jonathan’s Performing Arts, che portano a Limena “Camere con crimini”.

Per ricordare la strage di Capaci, il 24 maggio, sarà presentato lo spettacolo a ingresso gratuito “Pezze da piedi-Donne d’onore”.

Limenamente Primavera chiude il 25 maggio con lo spettacolo “Confusioni”, saggio del corso di teatro tenuto da Simone Toffanin (anche questo a ingresso libero).

Abbonamento

Abbonamento 6 spettacoli 25 euro, biglietto ingresso per singolo spettacolo 6 euro.

Prevendite

I biglietti sono disponibili online o presso le seguenti prevendite:

Edicola SEGNALIBRO

via del Santo 42, Limena

cell. 349 3288700

(chiuso mercoledì pomeriggio e domeniche alternate)

Pasticceria GOOD TIMES

via del Santo 108, Limena tel. 049 8841370

Bar Pasticceria LELLI

via del Santo 21, Limena

tel. 049 769673

Info e prenotazioni

Mail info@ilcast.it

WhatApp: 391/7358726

Prevendite online (con scelta del posto): https://www.ilcast.it/#vedi-prossimi-eventi

