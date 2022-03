Limenamente primavera con “Pesci rossi” al teatro “Falcone Borsellino”

Nuovo appuntamento del viaggio teatrale per tutta la famiglia offerto dall’edizione primaverile appena decollata di Limenamente, la rassegna di arte e spettacolo che il Comune di Limena propone al pubblico di tutta la provincia alla Sala Teatro Falcone-Borsellino, con l’immancabile direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST.

L'evento di venerdì 18 marzo

Venerdì 18 marzo, alle ore 21, il gruppo padovano CambiScena porterà sul palco uno speciale spettacolo di teatro d’improvvisazione dal titolo “Pesci Rossi”.

La compagnia, composta da attori e attrici specializzati nell’invenzione estemporanea, si ispirerà per il “copione virtuale” alla famosa questione sulla memoria dei pesci rossi: è proprio vero che dura solo pochi secondi? Non del tutto, in verità, è la risposta. I pesci rossi hanno una memoria che si può definire selettiva, ovvero hanno una qualche coscienza di ciò che è accaduto in precedenza, ma non sanno esattamente che cosa. Gli attori e le attrici in scena, partendo dagli spunti del pubblico, racconteranno fatti personali realmente accaduti e allo stesso tempo ispireranno storie inventate ed improvvisate che si materializzeranno davanti agli occhi di tutti.

Partendo da ricordi veri se ne possono creare di nuovi e come i pesci rossi si può avere la sensazione di ricordare qualcosa, ma non la certezza. In costante evoluzione, ricerca e aggiornamento, la compagnia CambiScena si dedica all’ideazione, alla produzione e alla messa in scena di spettacoli che abbiano come filosofia artistica e punto di partenza il “piacere di raccontare storie”, raccontarle con l’improvvisazione e naturalmente raccontarle a teatro.

“Pesci Rossi” vedrà impegnati gli attori: Claudia Gafà, Elisa Dalla Longa, Giovanni Bisazza, Nicoletta Malerba, Paolo Facco. Musiche di Laura Ascione eseguite dal vivo.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Programma completo e acquisto biglietti on-line www.ilcast.it

https://www.facebook.com/Limenamente/

https://www.ilcast.it/calendario/pesci-rossi

