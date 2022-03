Limenamente primavera con “Parenti Serpenti” al teatro “Falcone Borsellino”

Saranno le dinamiche familiari, non sempre sincere e pacifiche, a tener banco venerdì 25 marzo (ore 21) alla sala Falcone-Borsellino, per un nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Limenamente “primavera”, il tradizionale contenitore, che il Comune di Limena ha ideato raccogliendo le storie raccontate dalle compagnie teatrali amate dal pubblico, grazie alla collaborazione con il CAST di Simone Toffanin (compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura).

Il palcoscenico di Limena viene lasciato alla compagnia Proposta Teatro Collettivo con “Parenti Serpenti”, una commedia dal retrogusto amaro scritta da Carmine Amoroso, che racconta le dinamiche di una famiglia in un giorno come il Natale, in un paradossale esempio di fraternità. In casa di Saverio e Trieste, durante le festività natalizie, tornano i quattro figli, con genero e nuora, ciascuno con il proprio carico di problemi, di segreti e di nevrosi. L’annuncio, da parte di Trieste, della volontà dei nonni di andare a vivere da uno dei figli diventa l’elemento scatenante che porta fratelli e consorti ad accapigliarsi tra loro, smascherando ipocrisie, manifestando rancori sopiti e rivelando sconvolgenti segreti inconfessati, fino a diventare complici “serpenti” che, viscidi e subdoli, arriveranno alla terribile decisione finale. Comicità e risate non mancheranno, nonostante la perdita dei valori umani e l’egoismo caratterizzino tutti i personaggi.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Programma completo e acquisto biglietti on-line www.ilcast.it

Info

https://www.facebook.com/Limenamente/

https://www.ilcast.it/calendario/parenti-serpenti

Foto articolo da https://www.ilcast.it/calendario/parenti-serpenti