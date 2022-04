“Tanto rumor par gniente”, a Limenamente Shakespeare parla in dialetto veneto

Si rinnova immancabilmente in settimana l’esperienza teatrale dedicata a tutta la famiglia di Limenamente, la rassegna di arte e spettacolo che il Comune di Limena propone al pubblico di Padova e provincia alla Sala Teatro Falcone-Borsellino, con la direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST.

Venerdì 22 aprile, alle ore 21, l’associazione artistica Schio Teatro Ottanta proporrà “Tanto rumor par gniente”, esilarante versione in dialetto veneto di “Molto rumore per nulla”, una delle commedie di Shakespeare più conosciute e rappresentate, un testo geniale e una macchina teatrale perfetta in cui all’elemento comico si contrappone quello propriamente drammatico, conferendo intensità al tutto: amori, gelosie, sospetti, complotti e continui colpi di scena tengono alta la suspense per poi risolversi nel clima di allegria e spensieratezza del finale. A dimostrazione del successo dell’opera, il titolo stesso è diventato una locuzione in uso nel gergo comune, non soltanto anglosassone, per indicare un’esagerazione riferita ad un fatto trascurabile.

L’opera nell’adattamento in lingua veneta è stata ambientata in una villa vicentina di inizio Ottocento. In questa atmosfera bucolica, l’uso del dialetto veneto consente di recuperare lo spirito elegante ma al contempo popolare e diretto del testo originale, non solo nel registro comico ma anche nei tratti drammatici che esprime la vicenda. L’associazione artistica Schio Teatro Ottanta opera da più di trent’anni in campo teatrale, spaziando da testi moderni a quelli tradizionali e popolari, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale, e distinguendosi anche per l’organizzazione di rassegne, festival e corsi di recitazione. Adattamento e traduzione in lingua veneta di Paolo Balzani.

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

