Limenamente primavera con “Le tre Marie” al teatro “Falcone Borsellino”

Risate e qualche frecciata velenosa sono il centro del nuovo spettacolo atteso venerdì 8 aprile (ore 21) alla sala Falcone-Borsellino, per un nuovo appuntamento della stagione teatrale di Limenamente “primavera”, il tradizionale contenitore, che il Comune di Limena ha ideato raccogliendo le storie raccontate dalle compagnie teatrali amate dal pubblico, grazie alla collaborazione con il CAST di Simone Toffanin.

In scena la commedia “Le tre Marie”, che promette di divertire tutti, scritta da Valerio Di Piramo e prodotta dalla compagnia EnneEnne Teatro con gli attori Marialuisa Favaro, Patrizia Zamengo, Loreta Burbello e Loris Pavan. La regia è affidata a Roberta Chinellato. La storia è ambientata negli anni ‘50 a Caorle, dove vivono tre sorelle: Maria Teresa, Maria e Maria Antonietta. Le tre donne condividono la monotonia delle giornate, la casa e il fatto di non essere più giovanissime, ma soprattutto di aver scelto la vita da single, anzi da zitelle, condizione che porta a continui battibecchi ed insofferenze nella convivenza. La loro routine quotidiana viene sconvolta all’improvviso dall’arrivo di un uomo evaso dal carcere, che si ritrova nella casa delle tre donne e scoprirà che forse la prigione non era il posto peggiore dove stare.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Programma completo e acquisto biglietti on-line www.ilcast.it

Info

https://www.facebook.com/Limenamente/

https://www.ilcast.it/calendario/le-tre-marie%e2%80%a8

Foto articolo da https://www.ilcast.it/calendario/le-tre-marie%e2%80%a8